Van Bommel steekt loftrompet over Toby Alderweireld: "Dat straalt pure klasse uit"

Voor de eerste keer in zijn carrière scoort Toby Alderweireld twee weken achter elkaar. En zijn doelpunten waren ook twee keer niet onbelangrijk.

Tweemaal op rij wist Alderweireld het net te vinden na een corner. Op het veld van Cercle Brugge kwam de bal van Nainggolan en vanavond was Stengs de aangever van dienst. "We waren er gisteren op aan het trainen en ze vielen echt niet goed", lacht Stengs na de wedstrijd.

"Ik zei nog tegen Toby dat ze bij de wedstrijden wel goed zouden zijn maar mijn eerste corner viel ook niet goed. Het is lekker voor hem dat hij nu opnieuw scoort. Toby is een echte leider en en persoonlijkheid in de kleedkamer die zeer veel kwaliteit toevoegt", vindt Stengs van zijn kapitein.

Ook trainer Mark Van Bommel is meer dan tevreden over het niveau van zijn verdediger dit seizoen. "Hij is in staat om wel 5, 6 doelpunten te maken maken op een seizoen. Zijn verdedigende kwaliteiten staan buiten kijf maar ook daarnaast is hij hel belangrijk voor ons. Als je ziet hoe hij voetbalt... dat straalt klasse uit", is de Nederlandse trainer tevreden.