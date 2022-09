Niet overtuigend maar wel een nieuwe overwinning voor Antwerp: "Weet zelf ook niet goed wat we aan het doen waren in tweede helft"

Opdracht volbracht, meer kan er eigenlijk niet gezegd worden over de overwinning van Antwerp tegen Seraing. Of toch zeker niet over de tweede helft, die zeer hard tegen sloeg.

Ook Calvin Stengs beaamt dat het een wedstrijd met twee gezichten was voor Antwerp. "In de eerste helft hebben we de volledige controle maar slikken we een onnodig doelpunt. Ik weet niet wat we aan het doen zijn in de tweede helft maar uiteindelijk moet je nog blij zijn dat je de drie punten pakt", is de Nederlander eerlijk achteraf.

Het tactische plan verliep nochtans perfect voor stamnummer 1 via een doelpunt na 7 minuten van Toby Alderweireld. "Je moet altijd proberen om snel op voorsprong te komen tegen zulke ploegen. Dan krijgen zij het lastiger en dat deden we ook goed, alleen valt dan plots dat doelpunt."

© photonews

En hoewel het niet goed was in de tweede helft, moest Antwerp ook niet echt bibberen achterin. Seraing voetbalde niet bijster veel kansen in elkaar en achterin staat het goed bij Antwerp. "Met Toby en Pacho staat het goed, we moeten niet bang zijn. Met de achterhoede die we hebben voel ik me wel veilig", lacht Stengs.

27/27... hoe lang nog?

Des te langer de zegereeks blijft duren , des te sneller ook het eerste verlies zal komen voor Antwerp. De spelers beseffen maar al te goed dat het plots gedaan kan zijn, die perfecte start die maar blijft duren. "Het is een beetje een clichéantwoord maar na de interlandbreak volgt Kortrijk en we bekijken het week per week. We hebben nu veel vertrouwen maar we kijken nog neit te ver achteruit", besluit Stengs.