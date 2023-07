Union wint na gelijk opgaande match van Eupen na goal in het absolute slot

Union heeft op de valreep nog gewonnen van Eupen. Het leek op een gelijkspel af te stevenen maar dankzij alweer Boniface won het toch nog.

Union begon goed aan de match en kreeg enkele kansen. Na negen minuten wist Adingra de voorzet van Teuma binnen de lobben. De Ivoriaan dook in de rug van de defensie van Eupen en legde de bal mooi weg. De goal werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR oordeelde dat er van buitenspel geen sprake was.

Eupen kreeg daarna langzaamaan meer kansen via Peeters en Van Genechten maar scoren lukte nog niet. Dat lukte wel in de achttiende minuut. Lambert kopte een hoekschop van Nuhu binnen na 18 minuten en de Panda’s kwamen zo langszij. Grote kansen kwamen er daarna niet meer, bij de rust stond het 1-1.

Rodriguez leek nog te slapen na de rust want al na 30 seconden in de tweede helft kreeg Peeters een kans na een van weggever van Rodriguez. De kapitein van Eupen kon de kans met zijn mindere rechter niet afwerken en Moris kon de bal makkelijk oprapen

Daarna kreeg Union ook een kans via Lynen. De doelman van Eupen, Moser, pakte uit met een fantastische redding en kon met de vingertoppen nog net redding brengen. Ook Francois kan in de herneming van dichtbij niet scoren. Daarna kwamen er niet veel kansen meer maar Union kwam wel beter in de wedstrijd. Helemaal op het einde kreeg Wakaso in de blessuretijd nog zijn tweede gele kaart na een fout op Puertas.

Koude douche voor Eupen

En helemaal in de slotseconden kopte Van der Heyden een lange bal van Lynen door tot bij Boniface. Die troefde de grabbelende Moser af en schonk Union op de valreep de volle buit, 1-2. Boniface bezorgt Union dus net zoals tegen Malmö de zege in het slot. Union blijft in het spoor van de top vier met 16 punten en staat nu vijfde. Eupen staat nu gedeeld voorlaatste met 6 op 27.