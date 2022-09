Karel Geraerts niet blij met het niveau van zijn ploeg ondanks overwinning tegen Eupen

Union won in het slot nog van Eupen na een goal van Boniface in een weinig kansrijke match.

Union speelde donderdag nog in de Europa League tegen Malmö en moest net voor de interlandbreak nog naar Eupen. De ploeg van Karel Geraerts won in het slot nog na een goal van Boniface.

Geraerts was niet helemaal tevreden ondanks de overwinning. "Er is geen grote euforie, daarvoor was onze prestatie vandaag echt niet goed genoeg. We zijn uiteraard blij met de drie punten, maar we presteerden niet op een goed niveau", zegt Geraerts bij Sporza.

"Ik ben blij dat ze bleven geloven in die winning goal. Europees voetbal en competitievoetbal combineren is een groeiproces voor ons. We moeten meer beleving tonen dan vandaag in deze wedstrijd", zegt Geraerts over de match met weinig kansen.

Matchwinnaar Boniface had eigenlijk ook niet meer op het veld moeten staan. "Boniface maakte vandaag voor het eerst de 90 minuten vol. Dat was niet de bedoeling, want hij is fysiek nog niet top. Maar het was 1-1 en we hadden geen aanvallers meer op de bank en dan hou ik mijn aanvallers graag op het veld. Gelukkig stond hij op de goede plaats", besloot Geraerts.