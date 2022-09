Doelman Moris opnieuw kop van jut in Eupen: Gedreigd om proces-verbaal op te maken

Union SG won afgelopen weekend in extremis met 1-2 van KAS Eupen. Doelman Anthony Moris van Union kreeg opnieuw heel wat over zich heen.

In de eerste helft stond Moris te keepen aan de kant van de Eupenfans. Elke keer hij een bal kreeg werd hij enorm uitgejouwd. De gevolgen van vorig seizoen, toen Moris met bier en aanstekers bekogeld werd.

Ook na de match werd hij nog uitgefloten. “Het is triest”, zegt Moris bij Het Laatste Nieuws. “Vorig jaar zijn hier al dingen gebeurd. Ik wou een woord met de doelman spreken omdat ik weet wat het betekent om een ongelukkige goal in de laatste minuut tegen te krijgen. Dan kan wat steun helpen. Ik dacht dat dat de supporters zou bedaren… maar nee.”

Zelf maakte hij op dat moment ook gebaren naar de Eupenfans. “Mijn reactie dan was niet de beste. Ik ben ook maar een mens. Ik was geraakt en geschokt door wat er allemaal geroepen is in de tribunes. En zeker als kinderen van zeven, acht of negen jaar je beledigen.”

Even leek het zelfs alsof de politie erbij gehaald zou worden om een proces-verbaal op te maken van de incidenten. “Ik heb dat gehoord, maar ik heb niemand gezien. Dan zal ik hetzelfde zeggen. Ik ben maar een mens. Met de adrenaline en druk heb ik gereageerd op beledigingen. Zoals het op straat zou kunnen gebeuren als iemand je uitscheldt. Hier is het in een stadion met 2000 personen. Maar als kinderen dat doen, is het triest.”