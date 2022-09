Ongetwijfeld met goedkeuring van Mr. Michel: Anderlecht bezweert crisis met ruime zege die vooral na rust vorm krijgt

Eer brengen aan Michel Verschueren: daar draaide het zondagavond om in Anderlecht. Dat gebeurde voor aanvang, maar kon ook tijdens de match met vlot spel en een goed resultaat. De winst werd effectief binnengehaald, de animo kwam er na rust.

De avond in het Lotto Park begon met een gepast en indrukwekkend eerbetoon aan Michel Verschueren: de 'Zilveren Vos' die voor Anderlecht zo veel betekend heeft. Lees er HIER meer over. De beste manier om hem te eren was natuurlijk door de drie punten pakken. Die kon Anderlecht ook goed gebruiken en trainer Felice Mazzù al zeker.

Die had Yari Verschaeren in de basis gedropt: de enige wijziging in vergelijking met de elf die in Boekarest 0-0 gingen spelen. Verschaeren bedankte zijn coach voor het vertrouwen. Murillo kreeg de bal bij hem en Verschaeren trapte van dichtbij raak. Het enige hoogtepunt in een eerste helft waarin Anderlecht de bal had maar er niet al te veel mee deed en Kortrijk geen enkele keer dreigde.

© photonews

Het mocht toch wat meer zijn en RSCA gaf er ook blijk van dat er nog meer zou volgen. Silva drukte kort na rust af vanuit een scherpe hoek, de beenveeg van Ilić hield hem van een doelpunt. Na 55 minuten kwam plots letterlijk een Kortrijkse kans uit de lucht vallen. Watanabe devieerde de indraaiende voorzet van Lončar van dichtbij in de handen van Van Crombrugge.

Het werd geen 1-1, wél 2-0. Murillo kopte de hoekschop van Refaelov door, Ashimeru stond aan de tweede paal alleen te wachten om binnen te koppen. De doelpunten volgden mekaar nu snel op. Hoedt trapte de bal tegen Selemani aan en zo verdween het leer zowaar in doel. Zonder erg, want Vertonghen kopte kort hierna raak op vrijschop van Refaelov.

De Israëliër was wel in zijn sas en was nog niet helemaal voldaan. De assistgever van de 3-1 ging over het been van Tanaka. Het was de strafschop zoeken, maar de Japanse verdediger liet ook wel zijn voet hangen. Verboomen gaf Refaelov eerst geel, maar stelde zijn mening bij nadat de VAR hem naar het scherm riep. Refaelov zelf achter de bal en 4-1. Dat was ook meteen de eindstand.