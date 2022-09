Anderlecht leeft weer op: amper vierende Verschaeren wil weer naar top vier, Ashimeru spreekt over nieuwe start

Er zit nog leven in dit Anderlecht. De zege tegen KVK moet een nieuwe start betekenen. Verschaeren en Ashimeru genoten van hun doelpunt.

Paars-wit scoorde voor het eerst dit seizoen vier keer in één match. "Dat heeft heel goed gedaan. We hebben ook genoeg kansen gecreëerd om zo veel goals te maken", verwijst Verschaeren naar de creativiteit in het team. "Die zijn er niet zomaar gekomen."

Vertrouwen in kwaliteiten

Winst was ook wel een must. "We weten allemaal hoe de situatie zit. Uiteindelijk hebben we allemaal vertrouwen in onze kwaliteiten. We willen zo snel mogelijk weer bij die top vier geraken. Dat kun je alleen maar door te winnen. Daar wilden we mee beginnen." Verschaeren geraakte ook zelf op het scorebord. "Het is toch al een tijdje geleden. Je bent daar mee bezig, maar niet te veel, anders haalt het je naar beneden."

Zijn gelaatsuitdrukking liet wel zien dat hij blij was, maar voorts vierde Verschaeren zijn doelpunt amper. Daar hoeft niets achter gezocht te worden, zo verzekerde hij. "Ik was blij met mijn goal, maar ik wilde er nog eentje maken en de focus houden. Geen boodschap die daar achter zat? Neen, natuurlijk niet."

Emotioneel belangrijke zege

Als kind van het huis wist de 21-jarige middenvelder ook wel wat deze wedstrijd betekende, met alles erom heen met onder meer het eerbetoon aan Michel Verschueren. "We wilden allemaal voor hem en de supporters winnen. Het was een emotioneel belangrijke zege."

© photonews

Ook Majeed Ashimeru deelde in de vreugde. "Het was belangrijk dat we wonnen. We wilden tonen waar Anderlecht voor staat." Ook hij was één van de doelpuntenmakers en scoren deed ie op atypische wijze. "Normaal scoor ik niet met mijn hoofd. Het is mijn tweede kopbalgoal uit mijn carrière."

Dit moet een boost geven voor de hele club en er ook voor zorgen dat de fans achter deze spelersgroep blijft staan. "Het is enige tijd geleden dat de supporters ons zo zagen spelen. Nu kunnen we in de break van tien dagen de hoofden leeg maken. Ik denk dat dit een nieuwe start is en ons vertrouwen geeft."