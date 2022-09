Vertrouwen is het codewoord voor Felice Mazzù: "We hebben gezien dat dat het échte probleem was"

Felice Mazzù kan opgelucht ademhalen. De trainer van Anderlecht meent dat vertrouwen hebben het voornaamste is voor zijn spelers en dat dan hun kwaliteiten wel naar boven komen.

Vertrouwen: dat woord viel meerdere keren op de persbabbel na Anderlecht - Kortrijk (4-1). "We hebben gezien dat dat het échte probleem was, want na de 2-0 voetbalden we bevrijd. Het vertrouwen was er eerder niet en ik denk wel dat dat er nu opnieuw is."

Nog eens met een goed gevoel het competitieweekend afsluiten: het was enige tijd geleden voor paars-wit. "Ik ben tevreden voor de groep. Ook de manier waarop we scoorden, beviel me. De spelers hadden zin om vooruit te spelen en pressing te zetten. Ook al was het niet altijd perfect. We willen blijven progressie boeken. De situatie was moeilijk voor iedereen."

Met acht op training tijdens interlandbreak

Net nu er nog eens een klinkende zege is geboekt, komt een break eraan. "Het is goed om dit resultaat nog voor de interlandbreak te boeken. Of we aan dingen gaan sleutelen? Dat zal moeilijk zijn, want door alle interlands zullen we maar met acht spelers op training zijn. Desondanks gaan we wel werken op bepaalde zaken."

Aangezien het collectief er wel stond, konden ook enkele spelers individueel hun stempel drukken. "We hebben een goede Yari Verschaeren gezien. Ook een prima Majeed Ashimeru, op een andere positie. Hij speelde goed tussen de lijnen."

Spelers respecteren zoals ze zijn

Wat wel opviel: nadat Verschaeren de 1-0 maakte, vierde hij zijn doelpunt amper. "Ik heb geen weet van een bepaalde reden hiervoor. Onze groep is nu eenmaal zo. De groep is natuurlijk tevreden, maar gaat dat niet uiten tot in het extreme. We moeten de spelers respecteren zoals ze zijn."