🎥 Het eerbetoon van Anderlecht aan 'Zilveren Vos' Michel Verschueren: pakkende minuut stilte, familie op het veld

Het is inmiddels vier dagen geleden dat Michel Verschueren, de 'Zilveren Vos', het leven liet. Anderlecht herdacht zijn succesvolle manager van weleer voor aanvang van de eerste competitiematch sinds zijn heengaan.

Uiteraard deed Anderlecht wel iets speciaal om een hommage te brengen aan 'Mr. Michel'. Het begon met het filmpje dat RSCA op de dag van zijn overlijden op sociale media zette ook in het stadion nog eens te laten zien. Zijn naam werd veelvuldig gescandeerd, samengaand met applaus en de spionkop had ook een spandoek voorzien om hem te eren.

Het hoeft geen betoog dat het voor de familie Verschueren weer een emotioneel moment zal geweest zijn. Zoon Michael Verschueren en de kleinkinderen van Michel werden nog uitgenodigd op het veld. Daar kregen ze een mooie foto van Michel, met paars-witte sjaal aan, overhandigd.

© photonews

Nadien volgde nog een minuut stilte voor Michel Verschueren, zoals dat gebruikelijk is om respect te betuigen bij een overlijden. En het moet gezegd: het was een pakkende minuut stilte. Je kon een speld horen vallen in het Lotto Park, tot het applaus voor 'Mr. Michel' weer losbarstte.