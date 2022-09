Man van de match Refaelov loodste Anderlecht met techniek naar deugddoende zege: "Iedereen kent zijn kwaliteiten"

Als je techniek je naar statistieken leidt, kan je al snel man van de match worden. Lior Refaelov haalde dit recept nog eens boven en loodste zo Anderlecht naar een belangrijke overwinning.

Refaelov was door het dolle heen na de 1-0 van Verschaeren. Met de betrokkenheid bij het team zit het bij de Israëliër sowieso goed, op welk niveau hij ook speelt. Zelf had hij zich in de eerste helft rustig gehouden. Na de pauze maakte hij met zijn techniek het verschil en dan ging Anderlecht ook beter draaien.

Hoekschop slim aan de eerste paal gedropt, Murillo en Ashimeru deden de rest. Een vrije trap perfect op het hoofd van Jan Vertonghen geschilderd. Plots was Anderlecht al zegezeker, met dank aan Refaelov. "Iedereen kent zijn kwaliteiten", zegt Yari Verschaeren over zijn ploegmaat. "Als Rafa op niveau is, en dat is volgens mij meestal het geval, dan is het heel leuk om met hem samen te spelen."

Gek worden na initiële beslissing rond strafschopgeval

Vijf minuten na de 3-1 rukte Refaelov nog eens op naar voren, hield de bal aan de rechterkant en ging over het been van Tanaka, die de fout maakte. Ref Verboomen gaf de Anderlecht-speler echter geel voor schwalbe. Even helemaal gek worden, hoorde zo ook wel bij de match van Refealov.

Uiteindelijk zou de VAR Verboomen naar het scherm roepen. Dat scherm werkte niet meteen, maar Verboomen stelde finaal zijn beslissing bij: geen geel voor Refaelov, wel penalty voor RSCA. "Ik zag meteen dat het penalty was", aldus Verschaeren. "Ik begreep niet waarom de ref er een schwalbe in zag. Maar kijk, iedereen maakt eens een fout en het is rechtgezet. Geen probleem."

Applausvervanging

Refaelov zette de strafschop feilloos om door de bal in de rechterhoek te trappen. Vlak nadien mocht hij onder applaus naar de kant. De man van de match had zijn werk gedaan. Dat ben je als je zelf één keer scoort en aan de basis ligt van drie doelpunten bij een 4-1-zege van je ploeg.