Drie strafschoppen, vier doelpunten maar Cercle Brugge en KV Oostende delen de punten

Vier doelpunten, drie strafschoppen, twee keer Ambrose, maar geen één winnaar. Het was een bewogen Cercle Brugge - KV Oostende.

Beide ploegen moesten winnen om afstand de nemen van de degradatieplaatsen. Voor Cercle lag de druk zelfs hoger om weg te komen van de allerlaatste plaats.

Eerste helft

In het begin van de wedstrijd ging het spel goed op en neer. Het was Cercle Brugge dat steeds meer het initiatief nam. Het creëerde een aantal kansen en groeide duidelijk in de wedstrijd.

Het duo Denkey en Ueda waren het gevaarlijkste voor de thuisploeg. Beide hadden een aantal kansen. Uiteindelijk werd Cercle beloond voor hun inzet. De bal ging op de stip nadat Hotic gretig neerging in het strafschopgebied. Denkey zette zich achter de bal. Hubert ging naar de juiste hoek en stopte de strafschop. Amper één minuut later maakte Denkey zijn fout goed en zette de 1-0 op het bord.

Vlak voor rust verdubbelde de thuisploeg de score. Van der Bruggen met de prima pas en zet zo Ueda alleen voor doel. Deze twijfelde niet en schoot de dubbele voorsprong tegen de netten.

Tweede helft

KVO bleef niet bij de pakken zitten en voerde drie wissels door tijdens de rust. McGeehan, Katelaris en Berte kwamen in de ploeg. Toch was er weinig verschil te zien. KVO was onmondig tegen een controlerend Cercle.

Het was Cercle dat bijna de wedstrijd doodmaakte, maar Ueda verzaakte zijn tweede van de middag te maken. Vlak nadien was door toch KVO, maar Majecki en Miangue konden de aansluitingstreffer voorkomen.

Het was wachten tot de 72ste minuut dat KVO nog eens kwam piepen. Decostere van Cercle raakte de bal met de hand en deze ging op de stip. Ambrose van KVO zet zich achter de bal, maar hij kwam niet tot scoren. Gelukkig voor hem en KVO was Sakamoto goed gevolgd. Hij legde de bal panklaar voor Ambrose die dan toch de aansluitingstreffer kon scoren.

KVO kreeg terug hoop en opnieuw een strafschop. Ambrose ging neer in het strafschopgebied en zette de strafschop zelf en nu scoorde hij wel. KVO rook bloed en ging via MCGeehan op zoek naar het winnende doelpunt, maar zonder succes.

Zo bleef het 2-2 in een bewogen wedstrijd met vier doelpunten en drie strafschoppen.