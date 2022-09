Dominik Thalhammer had het moeilijk na de wedstrijd: "Ik ben heel ontgoocheld. We hadden de wedstrijd in handen"

Met de rust leek er geen vuiltje aan de lucht, maar toch zag Cercle nog sterretjes en kon het niet meer dan een punt thuishouden.

"We konden de wedstrijd doodmaken, want we hadden kansen op de 3-0. Dan kwamen zij terug in de wedstrijd met twee domme penalty's", sprak Dominik Thalhammer na de wedstrijd tegenover Sporza.

"Ik ben heel ontgoocheld. We hadden de wedstrijd in handen. We hadden genoeg kansen om het af te maken en dat is net het punt. Dan was er een penaltyfase op Denkey. De VAR heeft dat niet gecheckt en ik kan dat niet begrijpen. Voor mij was het een zuivere penalty", sloot een zichtbare teleurgestelde Thalhammer af.