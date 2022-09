Hannes Van der Bruggen maakt zich bijzonder boos: "Onbegrijpelijk"

Cercle Brugge gaf in de West-Vlaamse derby tegen KV Oostende een 2-0-voorsprong nog uit handen en moest zich tevreden stellen met een puntendeling.

Hannes Van der Bruggen was er opnieuw bij voor Cercle Brugge, maar moest zich achteraf stevig boos maken in de kleedkamer. “Dit zijn cruciale matchen voor ons”, klinkt het bij de aanvoerder van Cercle aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Tot die 2-1 hadden we nog niets weggegeven, we hadden de wedstrijd onder controle en we kregen vooral goede kansen om de 3-0 te maken. Het is onbegrijpelijk dat we die match niet winnen.”

Van der Bruggen zag wat er fout liep. “Alles klopte en in, twee, drie geven we het weg. Na die eerste goal van hen werden we te nerveus, verloren we de controle. We moesten gewoon de rust bewaren. Het is echt frustrerend. Zeker na het harde werk dat we wekelijks op training brengen, maar we belonen ons niet.”