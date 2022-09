Yves Vanderhaeghe tevreden met een punt, maar niet over de prestatie van zijn team: "Er stond maar één ploeg op het veld en dat was Cercle Brugge"

KV Oostende kon in extremis nog een punt uit de brand slepen tegen Cercle Brugge. Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Al was Yves Vanderhaeghe toch blij met dit punt.

"Ik ben in ieder geval wel nog tevreden met dat puntje. We beginnen de eerste tien minuten goed, maar dan verliezen we alle duels.", zei Vanderhaeghe tegenover Sporza.

"Er stond maar één ploeg op het veld en dat was Cercle Brugge. Ik denk dat we dan nog geluk hebben dat er een aantal ballen over gaan. Dan heb ik hen tijdens de rust een beetje wakker geschud. Ik deed drie wissels, maar ik kon er nog meer wisselen. Dat heb ik ook gezegd, maar de reactie was er wel. Dan moeten we uiteindelijk tevreden zijn met een puntje", sloot hij af.