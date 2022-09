Ongeloof bij Cercle nadat ze zege nog uit handen geven na 2-0 voorsprong

Robbe Decostere veroorzaakte een penalty tegen KV Oostende.

Cercle Brugge kwam 2-0 voor tegen Oostende via goals van Denkey en Ueda. Het gaf die voorsprong in het slotkwartier nog uit handen door twee goals van Ambrose, waarvan een op strafschop.

Robbe Decostere veroorzaakte de penalty waaruit uiteindelijk de 2-1 kwam nadat hij de bal met de arm raakte. "Ik ben heel ontgoocheld. Dat we het na een 2-0-voorsprong nog uit handen geven op deze manier... Dat is onbegrijpelijk. Met een natuurlijke beweging krijg ik vanop twee meter de bal tegen mijn arm", zegt Decostere bij Sporza.

"Daar kan ik niet veel aan doen. Als hij gaat kijken dan weet je dat je een penalty tegen kan krijgen. Aan de andere kant is er een vergelijkbare fase waar geoordeeld wordt dat het geen strafschop is. Dat is zuur," besloot Decostere.