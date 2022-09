Bernd Storck wil ondanks verlies tegen Union toch het positieve onthouden

Eupen verloor thuis in het absolute slot nog van Union, ondanks dat het de hele match wel gelijke tred hield.

Eupen speelde vrank en vrij en hield en speelde goed mee tegen Union. Tot het in de toegevoegde tijd nog rood voor Wasako en een winninggoal van Boniface moest incaseren.

"Mijn ploeg heeft een heel goede wedstrijd gespeeld. We hebben gevochten van de eerste tot de laatste minuut. We verdienden zeker een punt, dit is bijzonder jammer. Nu is het moeilijk, maar we moeten toch proberen om de positieve zaken uit deze wedstrijd te halen", zegt Storck achteraf bij Sporza.

Eupen kon een goede zaak doen door het puntenverlies van zijn concurrenten onderaan het klassement. "Op bezoek bij STVV moeten we het punt pakken dat we hier kwijt speelden. We weten dat het een heel moeilijk seizoen zal worden. De resultaten van gisteravond waren goed voor ons, maar dan hadden we minstens een punt moeten pakken. Maar ik kan niet klagen over mijn spelers, ze doen het heel goed en verdienen beter", besluit Storck.