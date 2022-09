Sinan Bolat helpt Westerlo aan eerste punten buitenshuis: "Drie punten zijn verdiend vandaag"

Voor de eerste keer dit seizoen slaagt Westerlo erin om punten te pakken op verplaatsing. En het zijn er meteen drie op het veld van Charleroi.

Westerlo kwam na tien minuten al 0-2 voor tegen Westerlo en bleef aan de leiding tot Badji enkele minuten voor tijd gelijkmaakte. Toch stond het twee minuten later opnieuw 2-3 dankzij invaller Kyan Vaesen.

"We verdienden het vandaag om te winnen", opent Sinan Bolat in een eerste reacatie voor de camera van Eleven Sports. "Het was een wedstrijd waarin we tot de laatste seconde seconde moesten vechten voor elke bal. We startten perfect maar dan waren we te laks aan de bal. Als we aan hetzelfde tempo verder deden, hadden we volgens mij dat doelpunt niet tegen gekregen en was het minder lastig geweest", is de analyse van de Belgisch-Turkse doelman.

Westerlo = spektakel

Een wedstrijd van Westerlo levert altijd spekakel op blijkt. Na 9 speeldagen hebben ze al 16 doelpunten gemaakt en kregen de Kemphanen al 18 doelpunten tegen. "Dat we efficiënt zijn blijkt al enkele weken. Maar aan de andere kant slikken we nog te veel doelpunten. Daar zullen we de komende weken nog aan moeten werken", vindt Bolat.

In de tweede helft had Charleroi het meeste balbezit maar gevaar creëren was lastig voor de Carolo's. Een kwartier voor tijd kwamen ze erdoor via Nkuba maar Bolat stond paraat om de voorsprong op het bord te houden. "Ik ben zeker blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen maar deze overwinning is de verdienste van de hele ploeg", besluit hij met een bloemetje voor zijn ploegmaats.