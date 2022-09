Leye analyseert nieuwe nederlaag Essevee: "Dat veranderde de volledige wedstrijd, heel streng"

Zulte Waregem verloor in eigen huis van STVV met 0-3 en is nu alleen laatst in de Jupiler Pro League.

"Als je snel en op zo’n makkelijke manier de 0-1 slikt, dan speel je de tegenpartij in de kaarten", aldus Mbaye Leye in een eerste reactie. "De rode kaart was heel erg streng en erg jammer voor Dani Ramirez, dat veranderde de hele wedstrijd en dus is mijn analyse simpel." "We hebben toch nog een grote kans gekregen, maar het draaide opnieuw verkeerd uit. In de tweede helft had STVV meer controle en zo hebben ze de match makkelijk uitgespeeld."