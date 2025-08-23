Datum: 23/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding
STVV is (voor eventjes) alleen leider in de Jupiler Pro League. Het profiteerde van een rode kaart voor Zulte Waregem om ook aan De Gaverbeek de drie punten weg te kapen. Essevee blijft achter met een licht teleurstellende 4 op 15.

Zulte Waregem was aan het seizoen begonnen met een gezien het lastige programma niet eens zo'n slechte 4 op 12, maar STVV had wel al mooiere resultaten neergezet en mocht als co-leider naar De Gaverbeek.

Met een overwinning zouden ze voor eventjes alleen leider worden. Wouter Vrancken had - logischerwijze - na de goede eerste weken weinig tot geen redenen om te wisselen en koos voor dezelfde elf als vorige week. {READALSO}

Geen wissels bij Vrancken, eentje bij Vandenbroeck in Zulte Waregem - STVV

Bij Sven Vandenbroeck wél een wissel. Ujka moest er plaats ruimen voor Erenbjerg in de basiself. De coach had vooraf aangegeven dat zijn team tegen STVV meer het spel zou moeten gaan maken in vergelijking met de duels tegen Anderlecht en Club Brugge.

Op het veld was daar echter niet eens zoveel van te zien, want ook tegen De Kanaries liet de thuisploeg het maken van het spel vooral aan de tegenpartij. STVV probeerde de match in handen te nemen, maar deed dat ook zonder grote uitgespeelde kansen.

De kroniek van een aangekondigde 0-0 bij de rust werd het zo en ook na de pauze was het lang wachten op écht grote kansen. Een rode kaart voor Hedl voor een tik op de enkel van Hata zorgde ervoor dat Essevee met tien tegen elf nog wat meer in een egelstelling kon (of moest?) kruipen.

STVV maakt het af met een man meer tegen Zulte Waregem

STVV wilde de drie punten mee naar Haspengouw nemen en een dik kwartier voor tijd was het Rihito Yamamoto die met een lage schuiver door de benen van Tanghe de 0-1 op de touwen kon gaan drukken voor de bezoekers.

Zulte Waregem moest plots komen en probeerde net als in de vorige wedstrijden met een paar wissels het tij te keren. Dat lukte niet, want het was een invaller van STVV (Goto) die met een stevig schot voor de 0-2 zorgde. STVV zo (even?) alleen leider in de Jupiler Pro League, Essevee blijft achter met 4 op 15.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler G Beoordeel
3 Tanghe Anton 90' -
4 Lemoine Laurent 90' -
8 Claes Thomas 79' -
12 Paugain Wilguens 90' -
13 Gabriel Brent 90' -
20 Hedl Tobias   52' -
21 Nnadi Tochukvu   88' -
22 Opoku Joseph   90' -
24 Erenbjerg Jeppe 73' -
31 Willen Lukas 79' -
55 Cappelle Yannick 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Bostyn Louis -  
6 Lofolomo Enrique 2'  
9 Vossen Jelle -  
11 Gavriel Stavros 17' -
17 Ementa Anosike 11' -
19 Nyssen Benoit -  
36 Ujka Serxho 11' -

STVV STVV
  Speler G Beoordeel
3 Hata Taiga 90' -
6 Yamamoto Rihito 90' -
8 Sissako Abdoulaye 69' -
9 Ferrari Andres 69' -
10 Sebaoui Ilias 90' -
13 Ito Ryotaro A   90' -
16 Kokubo Leobrian 90' -
19 Patris Louis A 87' -
20 Van Helden Rein 90' -
26 Musliu Visar 90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan 90' -
  Bank G Beoordeel
Goto Keisuke 21' -
1 Benachour Illyès -  
5 Taniguchi Shogo 3'  
12 Coppens Jo -  
14 Merlen Ryan 21' -
18 Juklerød Simen -  
22 Janssens Wolke -  
33 Diriken Alouis -  
38 Matsuzawa Kaito -  
Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven
