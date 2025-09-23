Datum: 23/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Anderlecht-KAA Gent was geen hoogstaande partij. Verschillende keren moesten we terugdenken aan afgelopen zaterdag. Boring! Maar Anderlecht probeerde het meest en werd daarvoor beloond. Mario Stroeykens wist de ban te breken en loodste paars-wit dus naar plaats nummer 2.

Een nachtmerrie wil je liever geen twee keer beleven. Zaterdagavond was al een doodvervelende bedoening in het Lotto Park en blijkbaar wilden zowel Anderlecht als Gent dat nog eens overdoen op dinsdag. Besnik Hasi begon in een wel heel vreemde opstelling in een driemansverdediging met Maamar als linkse wingback en Angulo als rechtse.

Gent was helemaal nergens, Anderlecht in de aanval nul

Gent had dan weer goed naar Antwerp gekeken en kroop met tien achter de bal om te speculeren op de counter. Resultaat? Opnieuw een wedstrijd met amper kansen, veel slordigheden en veel geknok. Animatiewaarde? Tussen de nul en twee. U mag zelf kiezen als u de wedstrijd gezien hebt. 

Anderlecht was wel doorlopend in balbezit, maar deed er niets mee. Vazquez was zijn eigen onbeholpen zelve en draaide een paar beloftevolle aanvallen de nek om. De beste kans was een afgeweken voorzet van Maamar, die bijna in doel dwarrelde. Huerta had er ook wel één, maar die afwerking... Jawel, twee 'kansen' in 45 minuten voetbal. 

Om te wenen. Dat Gent helemaal niets liet zien, maakte het allemaal nog wat triestiger. 17 procent balbezit. Een tekening moet daar niet bij zeker? Bij Anderlecht hebben ze dan wel een hondstrouw publiek, ondanks dat ze ook kritisch zijn, maar dit gaat niemand een heel seizoen willen aanzien.

Stroeykens kon de ban dan toch breken

Anderlecht was ondanks die aanvallende onkunde wel veruit de betere ploeg. Alleen was het wachten tot er eens een opening ging vallen voor iemand die een goal kan maken. Vorige week schreven we al dat Stroeykens beter in de aanval ging spelen en de 20-jarige bewees ook ons gelijk. 

Na een goeie pass van Saliba kwam hij voor Roef. Hij schoot en had ook wat meeval, want de bal week af waardoor de doelman op het verkeerde been stond. 1-0 en dat was wel verdiend te noemen aangezien de Buffalo's echt niks wisten klaar te maken en zich beperkten tot verdedigen tot de achterstand.

Daarna probeerden ze wel, maar daar kwam amper gevaar uit voort. Anderlecht staat door de zege op de tweede plaats. Zo kort staat het allemaal bij elkaar. 

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
26 Coosemans Colin 90' 6
79 Maamar Ali 79' 7
55 Kana Marco   90' 5
3 Hey Lucas 90' 5
5 N'Diaye Moussa 90' 6
13 Saliba Nathan-Dylan A   90' 7
74 De Cat Nathan 90' 8
21 Huerta César 70' 7
29 Stroeykens Mario 79' 6
19 Angulo Nilson   90' 6
20 Vazquez Luis 90' 1
  Bank G Beoordeel
6 Augustinsson Ludwig -  
7 Camara Ilay 11' -
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari 20' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
24 Llansana Enric 11' -
58 Özcan Yasin -  
99 Kanate Ibrahim -  

KAA Gent KAA Gent
  Speler G Beoordeel
33 Roef Davy 90' -
44 Van Der Heyden Siebe 90' -
3 Paskotsi Maksim 90' -
29 Duverne Jean-Kevin   90' -
15 Ito Atsuki 77' -
17 Delorge Mathias 45' -
25 Essaouabi Hatim 59' -
8 Skoras Michal 77' -
37 Kadri Abdelkahar   90' -
6 Gandelman Omri 59' -
7 Kanga Wilfried 90' -
  Bank G Beoordeel
11 Sonko Momodou -  
14 Vanzeir Dante 13' -
18 Samoise Matisse 31' -
19 Surdez Franck 13' -
20 Araujo Tiago -  
22 Lopes Leonardo Da Silva   45' -
28 El Âdfaoui Mohammed -  
30 Peersman Kjell -  
45 Goore Hyllarion 31' -
Herbeleef Anderlecht - KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo
