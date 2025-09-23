Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam

Anderlecht-KAA Gent was geen hoogstaande partij. Verschillende keren moesten we terugdenken aan afgelopen zaterdag. Boring! Maar Anderlecht probeerde het meest en werd daarvoor beloond. Mario Stroeykens wist de ban te breken en loodste paars-wit dus naar plaats nummer 2.

Een nachtmerrie wil je liever geen twee keer beleven. Zaterdagavond was al een doodvervelende bedoening in het Lotto Park en blijkbaar wilden zowel Anderlecht als Gent dat nog eens overdoen op dinsdag. Besnik Hasi begon in een wel heel vreemde opstelling in een driemansverdediging met Maamar als linkse wingback en Angulo als rechtse.

Gent was helemaal nergens, Anderlecht in de aanval nul

Gent had dan weer goed naar Antwerp gekeken en kroop met tien achter de bal om te speculeren op de counter. Resultaat? Opnieuw een wedstrijd met amper kansen, veel slordigheden en veel geknok. Animatiewaarde? Tussen de nul en twee. U mag zelf kiezen als u de wedstrijd gezien hebt.

Anderlecht was wel doorlopend in balbezit, maar deed er niets mee. Vazquez was zijn eigen onbeholpen zelve en draaide een paar beloftevolle aanvallen de nek om. De beste kans was een afgeweken voorzet van Maamar, die bijna in doel dwarrelde. Huerta had er ook wel één, maar die afwerking... Jawel, twee 'kansen' in 45 minuten voetbal.

Om te wenen. Dat Gent helemaal niets liet zien, maakte het allemaal nog wat triestiger. 17 procent balbezit. Een tekening moet daar niet bij zeker? Bij Anderlecht hebben ze dan wel een hondstrouw publiek, ondanks dat ze ook kritisch zijn, maar dit gaat niemand een heel seizoen willen aanzien.

Stroeykens kon de ban dan toch breken

Anderlecht was ondanks die aanvallende onkunde wel veruit de betere ploeg. Alleen was het wachten tot er eens een opening ging vallen voor iemand die een goal kan maken. Vorige week schreven we al dat Stroeykens beter in de aanval ging spelen en de 20-jarige bewees ook ons gelijk.

Na een goeie pass van Saliba kwam hij voor Roef. Hij schoot en had ook wat meeval, want de bal week af waardoor de doelman op het verkeerde been stond. 1-0 en dat was wel verdiend te noemen aangezien de Buffalo's echt niks wisten klaar te maken en zich beperkten tot verdedigen tot de achterstand.

Daarna probeerden ze wel, maar daar kwam amper gevaar uit voort. Anderlecht staat door de zege op de tweede plaats. Zo kort staat het allemaal bij elkaar.