Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht won op dinsdag van KAA Gent. Het was geen overweldigende prestatie van de Brusselaars, maar verdiend was de zege absoluut. Al waren niet alle spelers even overtuigend.

Een nipte 1-0 zege tegen KAA Gent zorgde voor een zucht van opluchting in het Lotto Park. Na een twee op negen kon Anderlecht eindelijk nog eens de smaak van de overwinning proeven. Dat was al meer dan een maand geleden, van 17 augustus op het veld van Dender om precies te zijn.

Een afgeweken bal van Mario Stroeykens was voldoende om de drie punten bij te schrijven. Toch wist niet iedereen te overtuigen. Luis Vazquez kon geen gebrek aan inzet verweten worden, maar bleek andermaal ongelukkig in de afwerking.



Maar ook Lucas Hey was niet bepaald overtuigend. De kranten waren streng voor de Deense verdediger. "Hij liet zich meteen makkelijk aftroeven in zijn eerste duel met Skoras. En dan hebben we het nog niet over zijn vele steekpasses die nergens heen gingen. Deed ook een paar interventies die Hasi irriteerden", klonk het bij La Dernière Heure.

Ook Het Nieuwsblad vond dat Hey geen overweldigende indruk naliet: "Hij moet oefenen op die lange bal. De Deense verdediger ziet de opening op afstand wel, maar die lange passes vragen te veel tijd en zijn zelden strak genoeg."

En dus is het toch niet allemaal rozengeur en maneschijn na de zege van Anderlecht. Komende vrijdag mogen ze al opnieuw aan de bak om hun prestatie van dinsdag te bevestigen. Ze trekken naar OHL, de voorlaatste in de stand.