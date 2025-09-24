Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht zal Ali Maamar een tijdje moeten missen. Paars-wit heeft besloten dat de verdediger naar het WK U20 mag met Marokko.

Anderlecht kon na de gelijke spelen tegen Racing Genk en Antwerp weer helemaal opveren tegen KAA Gent. Paars-wit won dinsdagavond met 1-0 van de Buffalo's.

Opvallend was dat Ali Maamar mocht starten als linkse winger, terwijl hij normaal gezien op de rechtsachter speelt. Uiteindelijk deed de 20-jarige Marokkaan dit erg goed.



Ali Maamar zal nog wat internationale ervaring opdoen

Hij kreeg terecht complimenten van coach Besnik Hasi voor zijn optreden. Verder kreeg Maamar nog leuk nieuws te horen van Anderlecht: hij mag naar het WK U20 met Marokko.

Maamar was opgeroepen, maar clubs mogen hun spelers ervan weerhouden om te gaan. Paars-wit kiest ervoor om hem niets in de weg te leggen.

"Goed voor die jongen, die nu met een goed gemoed naar het WK kan vertrekken. We willen hem dat niet ontnemen", zei Hasi na de wedstrijd tegen KAA Gent. De U20 van Marokko speelt tegen Spanje U20, Brazilië U20 en Mexico U20 in de groepsfase.