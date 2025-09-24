Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

KAA Gent kon woensdag in de Jupiler Pro League geen punten meenemen uit het Lotto Park. De wedstrijd eindigde op 1-0 na een afgeweken doelpunt van Mario Stroeykens. Doelman Davy Roef gaf na afloop een duidelijke analyse van de Gentse offday.

Davy Roef sprak in de mixed zone van een collectieve offday. “Het was een complete non-match van onze kant. Zeker in de eerste helft. Na de rust was het iets beter, maar nog altijd niet genoeg”, verklaarde hij in een persbericht van KAA Gent op de website van de ploeg.

Volgens Roef ontbrak het Gent aan de nodige intensiteit. “We zijn met te veel respect naar hier afgezakt en toonden te weinig agressiviteit, duelkracht en ideeën.” De doelman erkende echter wel dat Anderlecht verdiend won.



Verdiend

“Met zo’n prestatie kan je niet anders zeggen dat de overwinning van Anderlecht verdiend is”, aldus Roef. De nederlaag kwam na een reeks van twee overwinningen, maar Roef temperde de euforie. “Het is niet omdat wij eens twee wedstrijden na elkaar winnen – waarvan één keer tegen de laatste in de stand – dat wij moeten beginnen zweven.”

Ondanks enkele tussenkomsten kon Roef de nederlaag niet voorkomen. “Er zat niet echt een spectaculaire redding tussen. Voor mij persoonlijk is het dan wel extra pijnlijk om uiteindelijk met een afgeweken bal toch geklopt te worden.”

Van iedereen winnen

De dertiger wil vooral vooruitkijken. “We moeten elke week ons beste niveau halen – dan kunnen we echt van iedereen winnen. En vice versa.” Hij wees op het belang van regelmaat. “Vandaag konden we met een overwinning een zeer goede zaak doen in het klassement, maar zondag is er een nieuwe match.”

Tot slot gaf Roef aan dat de ploeg de prestatie van zondag wil rechtzetten. “Dan gaan we proberen om de prestatie van vandaag uit te wissen”, sloot hij af voor hij de spelersbus instapte.