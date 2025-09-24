Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent kon woensdag in de Jupiler Pro League geen punten meenemen uit het Lotto Park. De wedstrijd eindigde op 1-0 na een afgeweken doelpunt van Mario Stroeykens. Doelman Davy Roef gaf na afloop een duidelijke analyse van de Gentse offday.

Davy Roef sprak in de mixed zone van een collectieve offday. “Het was een complete non-match van onze kant. Zeker in de eerste helft. Na de rust was het iets beter, maar nog altijd niet genoeg”, verklaarde hij in een persbericht van KAA Gent op de website van de ploeg.

Volgens Roef ontbrak het Gent aan de nodige intensiteit. “We zijn met te veel respect naar hier afgezakt en toonden te weinig agressiviteit, duelkracht en ideeën.” De doelman erkende echter wel dat Anderlecht verdiend won.

Lees ook... Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Verdiend

“Met zo’n prestatie kan je niet anders zeggen dat de overwinning van Anderlecht verdiend is”, aldus Roef. De nederlaag kwam na een reeks van twee overwinningen, maar Roef temperde de euforie. “Het is niet omdat wij eens twee wedstrijden na elkaar winnen – waarvan één keer tegen de laatste in de stand – dat wij moeten beginnen zweven.”

Ondanks enkele tussenkomsten kon Roef de nederlaag niet voorkomen. “Er zat niet echt een spectaculaire redding tussen. Voor mij persoonlijk is het dan wel extra pijnlijk om uiteindelijk met een afgeweken bal toch geklopt te worden.”

Van iedereen winnen

De dertiger wil vooral vooruitkijken. “We moeten elke week ons beste niveau halen – dan kunnen we echt van iedereen winnen. En vice versa.” Hij wees op het belang van regelmaat. “Vandaag konden we met een overwinning een zeer goede zaak doen in het klassement, maar zondag is er een nieuwe match.”

Tot slot gaf Roef aan dat de ploeg de prestatie van zondag wil rechtzetten. “Dan gaan we proberen om de prestatie van vandaag uit te wissen”, sloot hij af voor hij de spelersbus instapte.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Davy Roef

Meer nieuws

LIVE Alcocer en Westerlo bezorgen Club Brugge koude douche Live

LIVE Alcocer en Westerlo bezorgen Club Brugge koude douche

20:32
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
9
Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

20:20
2
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

20:00
1
Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

18:40
1
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1
Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

19:00
2
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

19:20
1
"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

18:40
Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

18:20
Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

18:00
Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

17:40
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
19
OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

17:00
1
OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

17:20
9
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
4
Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

16:30
Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

16:00
Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
1
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
6
Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

14:40
1
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
4
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
7
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 0-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Westerlo: 0-1 Soloria Soloria over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" Soloria Soloria over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" Dostojewski Dostojewski over FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030" Nelvafrel Nelvafrel over Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens" Canard-i Canard-i over Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga Nelvafrel Nelvafrel over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis Nelvafrel Nelvafrel over Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved