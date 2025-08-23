Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Ondanks een paar goede momenten van Standard had Cercle genoeg aan efficiëntie en dodelijk toeslaan. In het slot van de eerste helft zorgden de Bruggelingen er al voor dat ze hun schaapjes op het droge hadden. Standard kon geen vuist meer maken en zag zo Cercle met een 0-3 overwinning vertrekken.

Cercle Brugge kwam op bezoek bij Standard in een zonnig Sclessin. Het was dan ook het ideale weer om er een mooie partij van de maken. Beide ploegen moesten een aantal noodgedwongen wissels doorvoeren. Zo was Thomas Henry niet aanwezig bij de Luikenaars. In zijn plek was Rafiki Said de enige spits. Bij Cercle Brugge stond Emmanuel Kakou noodgedwongen aan de kant na zijn rode kaart in de Brugse derby, maar Edagaras Utkus stond paraat om zijn plek in te nemen.

Een hevig begin van beide ploegen

Zowel Standard als Cercle kozen allebei ervoor om hoog druk te zetten. Het dwingen van de tegenstander tot een fout stond in beide teams hun draaiboek. Al snel was het duidelijk dat Standard niet de hevige druk van Cercle kon evenaren. De Bruggelingen begonnen het pleit te winnen in het eerste kwartier en dat loonde. {READALSO}

Marlon Fossey kon een voorzet van Cercle slecht wegwerken en deze kwam voor de voeten van Edan Diop. Deze twijfelde niet en schoot de bal voorbij Matthieu Epolo die het geplaatste schot niet had verwacht. Zo kwamen de Bruggelingen onverwacht op voorsprong.

Cercle Brugge ging op zoek naar meer, maar Standard geeft zich niet gewonnen

Cercle Brugge wou zo snel mogelijk de voorsprong uitbreiden en kreeg onder andere via Alan Minda hier tot tweemaal toe een goede kans voor. Zijn vizier stond echter niet correct afgesteld en hierdoor verscheen de 0-2 niet op het bord.

Standard gaf zich echter niet gewonnen en probeerde om het tij te keren. Ze domineerden de partij in de laatste 10 minuten van de eerste helft, maar dan deden ze zichzelf de das om. Zo leek het wel of de wedstrijd al was gespeeld.

Cercle Brugge geeft de doodsteek in het slot van de eerste helft

Standard was even nergens meer in het slot van de eerste helft. Edan Diop had een goede loopactie in zijn benen en kon zichzelf helemaal vrijspelen. Hij had geen goed schot meer in de benen, maar Epolo zag er niet goed uit. In de korte hoek kon zo de aanvaller van Cercle de 0-2 op het bord zetten.

We waren amper een paar minuten verder en Standard gaf een vrije trap weg aan de rand van het strafschopgebied. Het was Edgaras Utkus die opdook in de kleine rechthoek en moederziel alleen de bal met het hoofd over de lijn kon werken. Zo stond vlak voor de rust de 0-3 op het bord en leek de wedstrijd al gespeeld.

Een tweede helft om snel te vergeten

Er was nog een beetje hoop dat Standard ging proberen om het tij te keren, maar niets was minder waar. Een onzichtbare Casper Nielsen werd met de rust gewisseld door Hakim Sahabo. Voorlopig is de nieuwkomer een schim van zijn periode bij Union en Club Brugge.

Standard probeerde wel, maar verder dan een paar afstandsschoten kwamen ze niet. Cercle Brugge had op zich geen doelpunten meer nodig en koos ervoor om de wedstrijd te controleren en af en toe op de counter te loeren om toch nog eens tegen te prikken.

Even opwinding in het slot

Er was een deel van de supporters die genoeg hadden gezien en stelselmatig naar huis vertrokken. Zij zagen zo niet dat Standard ei zo na de aansluitingstreffer kon maken. Het was Rafiki Said die een ondankbare taak had eenzaam in de aanval bij Standard. Hij was wel degene die nog voor enige opwinding kon zorgen. De, van nature flankspeler, had een goed schot in de benen, maar zag zijn schot op de buitenkant van de paal belanden.

Het was Cercle dat nog het dichtst bij een doelpunt kwam. Edan Diop had nog een goed schot in de benen. Dit net zoals Christiaan Ravych, maar beide spelers zagen hun schot gekeerd worden door Matthieu Epolo.

Cercle komt dankzij deze overwinning op een 7de plaats in de Jupiler Pro League. Dit op gelijke hoogte met Standard want beide teams tellen zeven punten uit vijf wedstrijden. Alleen hebben de Bruggelingen een beter doelpuntensaldo en dit mede dankzij het onderling duel.