Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Cercle Brugge zette Standard met 0-3 opzij en staat na 7 op 15 voorlopig zevende. Kapitein Hannes Van der Bruggen prijst het spel en ziet progressie onder de nieuwe trainer.

Cercle Brugge kon voor een verrassing zorgen dit weekend: de Vereniging ging met 0-3 winnen op het veld van Standard. Cercle kreeg Sclessin helemaal stil.

Daardoor pakte groen-zwart 7 op 15 in dit seizoensbegin. Een balans die hen (voorlopig) op de 7e plaats in het klassement zet. Hannes Van der Bruggen ziet dat het goed loopt.



"Tegen Dender waren we nog niet klaar en niet goed, maar wie ons zag tegen Anderlecht en Club, zal beamen dat we goed speelden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "We spelen nog altijd direct en verticaal, maar onze nieuwe trainer legde er nog een laagje op en dat levert goed en mooi voetbal op."

Steve Ngoura scoorde tegen KVC Westerlo al, en deed nu hetzelfde op Standard. De aanvallerl lijkt zijn neus voor doelpunten gevonden te hebben. Maar, zoals Van der Bruggen vertelt, is er toch nog wat werk aan.

"Steve heeft veel talent, maar je moet hem soms wel wat intomen. Hij durft al eens dribbelen op onze eigen helft en daar word ik eerlijk gezegd zot van. Maar hij kan natuurlijk wel perfect een bal bijhouden en voor aansluiting zorgen", zegt de aanvoerder van Cercle Brugge.