Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

Silvio Proto heeft gesproken over de fout van Matthieu Epolo tegen Cercle Brugge. De voormalige keeper vindt dat hij "meer respect moet afdwingen".

Standard verloor met 0-3 van Cercle Brugge in Sclessin op zondag. Eén van de doelpunten die ze tegen kregen, zorgde voor veel ophef, namelijk die van de Franse doelpuntenmaker Steve Ngoura in de 45e minuut.

Matthieu Epologing hier helemaal in de fout. De keeper slaagde er niet in de bal te stoppen bij een niet overtuigende poging van de spits.



De Belgisch-Congolese keeper werd ook bekritiseerd voor zijn spel met de voeten, waarbij hij enkele zwaktes toonde. De voormalige Anderlecht-doelman Silvio Proto koos ervoor om hem te verdedigen bij RTL Sports.

"Een fout maken overkomt iedereen wel eens... Wat me stoort bij deze jongen, die erg getalenteerd is en reddingen maakt die onopgemerkt blijven, is dat zodra hij een fout maakt, iedereen over hem heen valt."

"Hij krijgt geen krediet en ik begrijp niet waarom. Ik denk dat hij te goed opgevoed is en te aardig. Hij moet meer respect afdwingen. Het is niet normaal dat iedereen zo op hem afgeeft. Na de wedstrijd is hij altijd de eerste om zijn supporters te begroeten", zo concludeerde hij.