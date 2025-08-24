Interview Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam

Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam
Tijdens de persconferentie had Mircea Rednic gesuggereerd dat René Mitongo en Henry Lawrence in de basis zouden staan tegen Cercle. Uiteindelijk kwam de jonge aanvaller pas in de tweede helft op het veld, terwijl de verdediger niet eens op het wedstrijdblad stond.

Heeft Mircea Rednic vrijdag geprobeerd om voor verwarring te zorgen tijdens zijn traditionele persconferentie voor de wedstrijd? De Roemeense coach van Standard, die niet op zijn drie vaste aanvallers kon rekenen, liet doorschemeren dat de jonge René Mitongo, 17 jaar oud, mogelijk voor het eerst in de basis zou starten. "Ik herinner me het debuut van Batshuayi en Ezekiel. Het is beter om een jongere tegen Cercle te laten spelen dan tegen Club Brugge of Anderlecht", vertelde hij ons.

Het was uiteindelijk Rafiki Saïd die als spits werd opgesteld, en de poging was duidelijk geen succes. De Comoriaan, alleen voorin, had niet de kwaliteiten om die rol te vervullen, en zijn tweede helft op de linkervleugel was van een heel ander niveau. Maar waarom kreeg Mitongo dan niet meteen een kans vanaf het begin?

Geen juiste wedstrijd om René Mitongo te laten debuteren?

"Hij was er nog niet klaar voor", zei Rednic na de nederlaag. "Ik zou kunnen kiezen voor René vanwege zijn lengte en profiel, maar ik denk niet dat dit de wedstrijd was om op die manier te spelen, het was riskant. Hij traint met ons, net als de andere jongeren, maar je moet geduldig met hen zijn. Ik kan ze niet zomaar inzetten. Het is moeilijk omdat we drie goede aanvallers hebben, en geen van hen was beschikbaar."

Volgens hem had hij eigenlijk geen andere keuze dan Saïd als spits op te stellen. "Dat was mijn enige optie. Hij kreeg enkele goede mogelijkheden om te scoren. Het is jammer dat de spelers achter hem hem niet wat meer hebben gesteund. Hij speelde niet op zijn plek, dat was duidelijk", vervolgde Rednic.

Administratief probleem voor Henry Lawrence

Een andere verrassing: de totale afwezigheid van Henry Lawrence, die nochtans door Rednic als "fit" was aangekondigd de dag ervoor. "Hij had er moeten zijn, maar was er niet. Hij had wat kleine administratieve problemen. Ik kon hem niet op het wedstrijdblad zetten. Normaal gesproken maakte hij deel uit van de kern."

Met de lichte blessure van Alexandro Calut eerder in de week, kreeg Boli Bolingoli zijn eerste basisplaats... en ook dat was geen groot succes, aangezien Steve Ngoura hem het bijzonder lastig maakte. "Als Alex 100% fit was geweest, had hij gespeeld. Boli heeft een goede voorbereiding gehad, en ik moet spelers die nog geen kans hebben gehad de kans geven. Hij kreeg die kans, zat niet in de wedstrijd en dat is jammer", besloot Mircea Rednic.

