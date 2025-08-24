Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Standard Luik kende een degelijke start van het seizoen met 7 op 9, maar na twee zware 3-0-nederlagen op rij lijkt de druk op de sportieve leiding toe te nemen. Een uitzonderlijke ochtendvergadering voedt de speculaties over interne onrust.

Vroege trainingssessie

Zondagmorgen verzamelden spelers en staf zich om 8.30 uur aan de Académie van Standard, een tijdstip dat afwijkt van het gebruikelijke schema van coach Mircea Rednic, die doorgaans in de namiddag traint.

In de marge van deze sessie vond een overleg plaats tussen de voltallige clubleiding, waaronder Giacomo Angelini, Pierre François, Marc Wilmots en Rednic zelf.



Hoewel dergelijke bijeenkomsten wekelijks plaatsvinden, wordt aangenomen dat de 0-3-thuisnederlaag tegen Cercle Brugge van zaterdag aanleiding gaf tot een meer gespannen evaluatie.

Geen ontslag

De ploeg gaf in beide wedstrijden blijk van defensieve kwetsbaarheid en beperkte offensieve slagkracht. Volgens Sudinfo staat de positie van trainer Rednic echter hoe dan ook niet ter discussie.

De komende interlandbreak zou het ideale moment kunnen vormen voor een ontslag, indien het resultaat tegen OH Leuven volgende week zondag opnieuw zou tegenvallen. Standard staat dan ook voor een cruciale week.