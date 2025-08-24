🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

Standard beleefde een vreselijke avond op Sclessin: het werd 0-3 tegen Cercle Brugge. Op de tribunes waren er spanningen.

Standard hoopte zich te herpakken na de 3-0 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise. Maar het publiek op Sclessin was getuige van een nieuwe domper. Tegen Cercle Brugge zonken de Rouches weg, verslagen met 0-3 al in de eerste helft.

Na een kwartier spelen, koelde Edan Diop de sfeer af. Net voor de rust verdubbelde Steve Ngoura de voorsprong tot 0-2, en toen gaf Edgaras Utkus de genadeslag. Drie doelpunten in 45 minuten...



In de tweede helft beperkten de mannen van Onur Cinel zich tot het controleren van de match. Standard, niet in staat om te reageren, zonk weg door de Brugse intensiteit. Het hele stadion floot de spelers uit.

Alsof de nederlaag nog niet genoeg was, ontstond er een explosieve sfeer. Onderaan tribune T3 raakten een aantal supporters slaag. Vuistslagen, zichtbare confrontaties voor iedereen, een beeld dat de reputatie van de club schaadt.

Geen enkele speler of staflid wilde commentaar geven op het incident. De beelden van de vechtpartij circuleren op sociale media.