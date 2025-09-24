Datum: 24/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

In een bijzonder gekke wedstrijd hebben Club Brugge en Westerlo de punten gedeeld. Blauw-zwart kwam twee keer op achterstand, kwam in de toegevoegde tijd op voorsprong, maar gaf de zege toch nog uit handen.

Drie dagen nadat het thuis won van STVV ontving Club Brugge thuis Westerlo voor een inhaalwedstrijd. Met een zege kon Club over Anderlecht en STVV naar plek twee springen en op vier punten van Union komen. 

Westerlo was echter niet van plan om mee te werken en na 24 seconden was het al prijs. Alcocer troefde Sabbe af en trapte een voorzet binnen, Jackers leek opnieuw niet helemaal vrijuit te gaan. 

Tot overmaat van ramp viel Onyedika na een kwartier ook uit met een blessure. Club was echter niet van slag en zocht naar de gelijkmaker. Tzolis kreeg drie goede kansen, maar trapte onder meer van dichtbij over. 

Ook Westerlo bleef bij momenten dreigen via Sakamoto en Sayyadmanesh, Jackers moest die laatste van de 0-2 houden. In de blessuretijd was het dan toch prijs, een afgeweken schot van Ferri ging buiten het bereik van Jackers binnen. 

Club trok echter wel nog met een 1-2 de kleedkamer in. Tresoldi werd centraal gevonden en de Duitser knalde staalhard de aansluitingstreffer binnen. In de tweede helft wilde Club op en over Westerlo gaan, na vijf minuten viel al de gelijkmaker. 

Club geeft voorsprong twee keer uit handen

Forbs kreeg op rechts veel tijd en ruimte om naar binnen te komen, met zijn linker knalde hij de bal mooi in de bovenhoek. Westerlo kreeg daarna enkele kansen, maar Seys zorgde na 55 minuten wel voor de 3-2 door met rechts de bal in het zijnet te trappen. 

Westerlo was echter niet dood en begraven en bleef kansen krijgen. Op het uur vond Sayyadmanesh Ferri in de zestien, hij klom hoger dan Spileers en kopte de 3-3 binnen. En zo'n twintig minuten voor tijd was er opnieuw een plottwist. 

Yow kreeg te veel ruimte op de linkerkant en kon Sakamoto bedienen in de zestien, hij legde de 3-4 zowaar binnen. Club moest herberginnen en vijf minuten voor tijd was het prijs. Vermant trapte van dichtbij op de lat, Tresoldi was goed gevolgd en kopte binnen.

In de zeven minuten toegevoegde tijd leek Club de drie punten thuis te houden. Een voorzet van Meijer verdween via Bayram in het doel van Jungdal. Maar nog was het niet gedaan. Bayram zette het zelf nog recht en trapte in de slotseconden nog een corner binnen: 5-5. 

Het werd dus toch een puntendeling op Jan Breydel. Club komt in de stand op gelijke hoogte met STVV en Anderlecht, maar volgt nog altijd op zes punten van Union. Westerlo is negende met tien punten. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
29 Jackers Nordin 90' -
64 Sabbe Kyriani 67' -
44 Mechele Brandon A 67' -
58 Spileers Jorne 90' -
65 Seys Joaquin  90' -
62 Audoor Lynnt A 45' -
15 Onyedika Raphael 16' -
9 Forbs Carlos 76' -
20 Vanaken Hans 90' -
8 Tzolis Christos 90' -
7 Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Ordonez Joel 23' -
11 Sandra Cisse -  
14 Meijer Bjorn 23' -
16 Van Den Heuvel Tristan -  
17 Vermant Romeo 14' -
25 Stankovic Aleksandar 74' -
41 Siquet Hugo -  
67 Diakhon Mamadou A 45' -
71 De Corte Axl -  
87 Furo Kaye -  

Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
99 Jungdal Andreas 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
7 Sayyadmanesh Allahyar A   71' -
13 Sakamoto IsaA 79' -
22 Reynolds Bryan 90' -
25 Rommens Tuur   90' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
40 Bayram Emin ⚽ ⚽   90' -
46 Piedfort Arthur 72' -
77 Alcocer JosimarA 60' -
90 Nacho Ferri ⚽ ⚽ 79' -
  Bank G Beoordeel
4 Lapage Amando -  
10 Cordero Antoñito -  
11 Mebude Adedire 19' -
14 Vaesen Kyan 11' -
18 Yow Griffin A 30' -
19 Fixelles Mathias 11' -
23 Mbamba-Muanda Lucas -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
39 Van Den Keybus Thomas 18' -
Herbeleef Club Brugge - Westerlo

Vooraf

24/09

De wedstrijden blijven elkaar snel opvolgen voor Club Brugge. Vier dagen nadat het STVV thuis ontving, komt Westerlo woensdagavond op bezoek voor een inhaalwedstrijd.

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
