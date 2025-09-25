Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"
Foto: © photonews

Het werd een knotsgekke avond op Jan Breydel. Club Brugge en Westerlo maakten er op woensdag een doelpuntenfestijn van en scoorden allebei vijf keer. Westerlo kwam vrank en vrij voetballen en kon het punt zeker rechtvaardigen.

Vorig seizoen werd de partij tussen Club Brugge en Westerlo al een spektakel. Toen werd het 4-3 voor Blauw-Zwart na onder meer een parel van Luka Vuskovic, die toen door Westerlo gehuurd werd van het Engelse Tottenham Hotspur.

Maar het kan dus nog gekker: Woensdagavond werd het zowaar 5-5. Van start tot finish was het een wedstrijd die tot de verbeelding sprak. Achteraf was Tuur Rommens, linksachter van Westerlo, behoorlijk te spreken over wat zijn team had laten zien.

Tevreden over de prestatie

"Wat een knettergekke wedstrijd. Maar ik onthoud vooral dat we hier een zeer goede teamprestatie hebben neergezet. We hebben iets laten zien waar we verder op kunnen bouwen", vertelde hij voor de microfoon van DAZN.

Rommens vindt dat zijn team de voet naast Club Brugge heeft kunnen zetten: "Hier tegen Club Brugge is het gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Het is een goede ploeg, dat laten ze ook telkens zien in de Champions League. Maar wij zijn er vol voor gegaan, hebben geprobeerd om mee te voetballen en onze kansen ten volle te benutten.”

Als je vijf keer scoort, hoop je natuurlijk wel dat je de overwinning mee naar huis neemt. Toch was Rommens niet ontevreden met het resultaat. "Een puntje mee terug uit Brugge, het kan slechter", sloot hij af.

