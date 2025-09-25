Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge

Vijf keer scoren op bezoek bij Club Brugge, maar toch niet winnen. Westerlo-coach Issame Charaï bleef dan ook met gemengde gevoelens achter na de puntendeling op Jan Breydel.

Voor het eerst in bijna 14 jaar slikte Club Brugge tegen Westerlo nog eens vijf tegendoelpunten in Jan Breydel van een Belgische ploeg. Op 29 oktober 2011 verloor blauw-zwart met 4-5 van Racing Genk.

Westerlo scoorde dus ook een handje vol doelpunten, maar moest dus wel tevreden zijn met een punt op bezoek bij blauw-zwart. De gelijkmaker van Bayram in de slotseconden werd wel gevierd als een overwinning.



Lees ook... Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

Westerlo heeft slechtste defensie in eerste klasse

Toch was trainer Issame Charaï niet helemaal tevreden achteraf. "Het was een spectaculaire wedstrijd, maar ik ben niet tevreden over de vijf tegendoelpunten. Want als je vijf keer scoort op Jan Breydel, moet je winnen."

"Het zorgt bij mij toch voor een lichte frustratie, want enkele van die tegengoals liggen wel op mijn maag. Toch was er ook fierheid bij Charaï, want zijn ploeg haalde twee keer een achterstand op.

"Ik ben ook wel trots op de jongens. Ze hebben gevochten tot de laatste minuut en alles gegeven. Offensief hebben ze heel goede dingen laten zien, defensief is er nog werk." Met 18 tegendoelpunten heeft Westerlo dan ook de slechtste defensie na acht speeldagen.