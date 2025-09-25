'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

Club Brugge speelde woensdagavond 5-5 gelijk tegen KVC Westerlo. Tijdens de wedstrijd viel Raphaël Onyedika uit. De balans zou wel eens zwaar kunnen zijn voor blauw-zwart in heel drukke weken met belangrijke wedstrijden in de Champions League.

Na een dik kwartier spelen werd Raphaël Onyedika al noodgedwongen vervangen door Stankovic. En dat zou wel eens een zware balans kunnen gaan worden voor de Nigeriaanse middenvelder.

Raphael Onyedika heeft een hamstringblessure

Het was meteen duidelijk dat er een hamstringletsel was en op donderdag zouden er bijkomende onderzoeken gaan volgen om te kijken hoe erg het met hem gesteld is.



Volgens Het Laatste Nieuws is nu naar buiten gekomen dat het wel degelijk ernstig gesteld is met de hamstrings van de verdedigende middenvelder. Hij zal daardoor (minstens) zes weken buiten strijd zijn.

Hoelang zal Onyedika buiten strijd zijn voor Club Brugge?

Met de drukke kalender, zowel in de competitie, de Beker van België als de Champions League, lijkt dat een zware domper te gaan worden voor blauw-zwart en voor Onyedika zelf. De kans dat hij tot tien wedstrijden zal missen.

Na de interlandbreak van november zou Onyedika wel terug moeten kunnen komen, al blijft het met dergelijke spierblessures altijd opletten voor eventuele terugvallen. Sowieso is het een ferme domper voor Club Brugge, dat dit weekend mogelijk ook Brandon Mechele moet missen en het ook al maanden zonder Simon Mignolet moet doen.