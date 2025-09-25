Reactie Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

Door de blessure van Simon Mignolet krijgt Nordin Jackers de komende maanden zijn kans bij Club Brugge. De doelman van Club Brugge ging echter niet vrijuit bij een paar van de vijf tegendoelpunten tegen Westerlo.

Sinds het uitvallen van Simon Mignolet tegen Monaco is de doelmannenkwestie bij Club Brugge verleden tijd. Mignolet ligt wellicht enkele maanden in de lappenmand met een scheurtje in de adductoren. 

Nordin Jackers krijgt zo volop zijn kans bij Club Brugge. De afgelopen weken maakte Jackers al geen te beste beurt, met vermijdbare tegendoelpunten tegen KAA Gent en La Louvière. En ook tegen Westerlo ging hij niet helemaal vrijuit. 

Lees ook... 🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde

Hayen kijkt niet alleen naar Jackers, maar haar hele ploeg

Vooral bij de 0-1 van Alcocer na een halve minuut leek Jackers meer te kunnen doen. In totaal moest Jackers zich vijf keer omdraaien, voor een doelman moet dat ook weinig vertrouwen geven. Gaat dit blijven hangen in zijn hoofd?

"Het is niet alleen de schuld van Nordin, maar de hele ploeg", zei Nicky Hayen duidelijk. "Jackers heeft ook nog enkele goede reddingen gedaan, maar thuis vijf doelpunten slikken mag gewoon nooit gebeuren."

"We gaan goed moeten analyseren wat er fout gelopen is. Compactheid is daar zeker eentje van", zei Hayen. Zaterdag moet Club al naar Standard, waar het sinds 2017 niet meer kon winnen. 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

23:30
19
14:00
1
18:00
12:40
7
17:40
11:15
11:10
10:35
17:20
17:00
16:30
08:06
1
07:40
13
16:00
15:20
15:30
14:40
1
15:00
23:10
2
14:20
13:30
09:30
5
22:33
12:20
13:00
12:10
11:40
09:01
12:01
11:30
11:50
11:20
10:50
11:00
10:40
09:50
7

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

