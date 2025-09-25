Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

Tien doelpunten en veel spektakel, maar ook frustratie. Hans Vanaken heeft zijn woorden niet ingeslikt na de 5-5 van Club Brugge tegen Westerlo. "Na de 5-4 moet je absoluut winnen."

Club Brugge en Westerlo eindigden gelijk in een spectaculaire 5-5. Tien doelpunten, meerdere keren een wending in het spel en een gelijkmaker in de allerlaatste seconden zorgden voor een onvergetelijke wedstrijd voor de toeschouwers.

Alles begon na 25 seconden, toen Josimar Alcocer de score opende voor Westerlo. Nacho Ferri verdubbelde de voorsprong voor de rust, maar Nicolo Tresoldi verkleinde de kloof voor Brugge. Forbs en Seys brachten vervolgens Club op voorsprong, voordat Ferri en Sakamoto Westerlo weer aan de leiding brachten. Tresoldi maakte gelijk in de 86e minuut, Bayram scoorde een eigen doelpunt voor de 5-4, en sleepte vervolgens de gelijkmaker binnen in de 98e minuut.



Aan de microfoon van DAZN gaf Hans Vanaken een eerlijke reactie: "Als we vijf doelpunten incasseren, kunnen we tevreden zijn met een gelijkspel. Maar als we de score terugbrengen tot 5-4 in de laatste minuten, moeten we absoluut winnen."

Vanaken ziet verschillende tekortkomingen

De kapitein van Club Brugge benadrukte de verdedigende tekortkomingen: "We moeten absoluut alle doelpunten analyseren, omdat we verdedigend kunnen verbeteren. Ons grootste probleem was dat we altijd een beetje te ver van de tegenstander stonden in de omschakeling, waardoor ze gemakkelijk konden counteren."

Vanaken merkte echter ook de positieve punten op: "We hebben geduld getoond, en dat doelpunt voor de rust was cruciaal. Het gaf ons een boost. We hebben daarna perfect gereageerd, en we mogen nooit opgeven."