Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

Club Brugge beleefde een knotsgekke avond tegen Westerlo met een 5-5 gelijkspel. Tot overmaat van ramp viel Raphael Onyedika geblesseerd uit: hij staat mogelijk weken tot maanden aan de kant.

De wedstrijd van woensdagavond tegen KVC Westerlo zal nog even blijven nazinderen bij Club Brugge. Blauw-zwart speelde in eigen huis 5-5 gelijk tegen de Kemphanen.

Club Brugge lijkt Onyedika een tijd kwijt te zijn

Buiten het feit dat de Bruggelingen vijf doelpunten slikten in eigen huis liepen er nog zaken mis. Zo viel Raphael Onyedika al snel uit. Na een dik kwartier spelen werd hij vervangen door Stankovic.



Voor de Nigeriaanse middenvelder ziet het er momenteel niet goed uit, hij liep een hamstringletsel op. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat hem een revalidatie van enkele weken of zelfs maanden te wachten staat.

Brandon Mechele heeft minder pech

Onyedika zal donderdag nog een scan ondergaan, al lijkt het al duidelijk dat Club even niet op hem kan rekenen. Verder viel ook Brandon Mechele uit met pijn aan de knie.

Voor de centrale verdediger ziet het er wat beter uit. De wedstrijd tegen Standard komt in gedrang, maar normaal gezien vliegt hij volgende week gewoon mee naar Bergamo voor de Champions League-match tegen Atalanta.