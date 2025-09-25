Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

Avond vol uitdagingen voor Club Brugge tegen Westerlo. Een doelpunt tegen na 25 seconden, gevolgd door de blessure van Raphael Onyedika. Slecht voorteken voor de wedstrijden tegen Standard en Atalanta.

Jan Breydel had geen tijd om op te warmen. Na slechts een paar seconden heeft Westerlo de sfeer getemperd en Brugge in de problemen gebracht voor deze vijfde uitgestelde speeldag van de Pro League.

Josimar Alcocer verraste het hele stadion door na 25 seconden spelen de score te openen. Het publiek had nog niet eens de tijd om te gaan zitten of Club stond al met 0-1 achter. Een start die de Bruggelingen meteen aan het twijfelen bracht.



Alsof dat nog niet genoeg was, moest Raphael Onyedika het veld verlaten. Hij raakte geblesseerd aan de achterkant van zijn dijbeen, de Nigeriaan probeerde door te gaan maar vroeg uiteindelijk om vervanging. Aleksandar Stankovic nam zijn plaats in de 16e minuut in.

Het middenveld verliet het veld terwijl hij mank liep, direct terug naar de kleedkamers. Een blessure die het Brugse staff bezorgd maakt. Over drie dagen wacht een verplaatsing naar Standard Luik voor Club.

Volgende week zal Brugge het opnemen tegen Atalanta in de Champions League. De ernst van de blessure van Onyedika is op dit moment nog onbekend.