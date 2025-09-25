Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Foto: © photonews

Zo sterk blauw-zwart op het Europese toneel verschijnt, zo twijfelachtig is het soms in de Belgische competitie, met 14 op 24 als resultaat. Club Brugge schitterde tegen Monaco, maar liet zich in eigen land al te vaak betrappen op gemakzucht en nonchalance. 

Daar komt nu nog een groot probleem bij: Raphael Onyedika. De Nigeriaan was samen met Hans Vanaken dé sterkhouder van het seizoensbegin, maar dreigt nu langere tijd out te zijn. Onyedika was de motor van het pressingvoetbal, alomtegenwoordig tussen de lijnen, en bracht net dat evenwicht dat de rest van de ploeg toeliet om te swingen.

Audoor nog niet klaar, Reis een twijfelgeval

Zonder hem wordt het bijzonder moeilijk om dezelfde intensiteit en pressing te brengen. Alternatieven zijn er, maar ze ogen wankel. Stankovic kan de positie invullen, maar mist het loopvermogen en de intensiteit van Onyedika. Lynnt Audoor werd in de twee wedstrijden dat hij mocht starten bij de rust naar de kant gehaald: een teken dat de staf zijn maturiteit nog niet voldoende acht.

Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

En Ludovit Reis, voor wie stevig geïnvesteerd werd, sukkelt al weken met een blessure die aanvankelijk licht werd genoemd. Bovendien heeft hij nog niet iedereen kunnen overtuigen dat hij een waardige vervanger voor Ardon Jashari kan zijn.

Het gemis van Onyedika legt zo de vinger op een bredere wonde: in de competitie krijgt Club de motor maar zelden op gang. Waar het in Europa lukt om met focus en discipline de tegenstander op te vreten, loopt het in de Jupiler Pro League vaak fout in de basisprincipes.

Club Brugge kan in JPL de focus niet hoog houden

Tegen Westerlo werd de ploeg bij momenten weggespeeld omdat de pressing niet gecoördineerd liep en de intensiteit ontbrak. Daar komt nog de defensieve kwetsbaarheid bij. Met vijf tegengoals tegen Westerlo en tien in totaal in acht matchen slikte Club meer dan men op dit niveau mag verwachten.

Het zijn niet alleen de verdedigers die tekortschieten: de ploeg verdedigt te laks als collectief. Eén pass door het middenveld en de organisatie valt uiteen. Europese scherpte is er in de competitie veel te vaak niet.

De rode draad van de voorbije seizoenen blijft overeind: Club Brugge laat het te vaak schieten in de competitie. Er zijn goede momenten, maar zelden 90 minuten lang. Zonder Onyedika wordt dat probleem nog prangender. Want de vraag of dit Club dezelfde druk kan zetten zonder zijn onmisbare middenvelder, hoeft eigenlijk niet gesteld te worden. Het antwoord kennen we al.

0 reacties
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Westerlo
Raphael Onyedika

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo

