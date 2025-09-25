Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

Club Brugge en Westerlo speelden woensdag een zeldzaam 5-5 gelijkspel. Niemand zag dit aankomen, behalve Jan Ceulemans, die de knotsgekke score eerder deze week al voorspelde.

In een interview met Het Nieuwsblad zei Jan Ceulemans (ex-speler Club Brugge, ex-trainer Westerlo) eerder deze week: "Laat het maar 3-3 worden. Of 5-5, dat is ook goed."



Ceulemans voorspelt het spektakelstuk

Tegen alle verwachtingen in kreeg Ceulemans nog zijn gelijk. "Ik zou de wedstrijd op televisie volgen, maar op het laatste moment is er nog iets tussengekomen, waardoor ik uiteindelijk niet gekeken heb", zegt hij nu bij Het Nieuwsblad.

"Ik wist dus ook de eindstand niet. Tot ik plots heel veel berichten kreeg. Aanvankelijk dacht ik daarom dat Westerlo had gewonnen, maar toen de berichten bleven binnenkomen, viel plots mijne frank."

"'Het zal toch niet waar zijn’, dacht ik. Maar het was waar. Nadien heb ik dan toch ook maar naar de doelpunten gekeken", besluit Ceulemans.