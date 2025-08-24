FCV Dender EH FCV Dender EH
71' Ewoud Pletinckx (Siebe Schrijvers)
Datum: 24/08/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Dender Football Complex
Foto: © photonews

OH Leuven heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. Voor Dender blijft het nog wachten op die eerste driepunter. In een duel dat lange tijd potdicht zat, maakte verdediger Ewoud Pletinckx de enige goal van de avond.

Een kelderkraker inderdaad... Je kan het moeilijk anders beschrijven. Twee ploegen die schrik hadden om te verliezen en vooral de organisatie in het oog hielden. Vooraan was het allemaal veel te slordig om echt kansen af te dwingen. 

Twee kansen en voor de rest niks

We zagen er één echte toen OH Leuven een goeie aanval in elkaar stak via Schrijvers en Terho vanop het penaltypunt op Verrips trapte. In de rebound scoorde Gil wel, maar die stond buitenspel. Daarnaast een hoop pogingen die niet eens in de buurt van de doelmannen kwamen.{READALSO}

Dender had één goed schot via Oratmangoen, maar Leysen zat er goed tussen. Daarmee konden we de eerste helft al afsluiten. Weinig animo in een match die potdicht zat. Beide ploegen rekenden op een flits of een foutje van de tegenstander. Geen van beide gebeurde.

Pletinckx helemaal vergeten

De tweede helft leek lange tijd dezelfde kant uit te gaan. Eén grote torenhoge kans voor Traore, die een vrije kopbal niet buiten het bereik van Verrips kreeg en dat was het. Tot minuut 71... De mee opgerukte Pletinckx was in de zestien blijven hangen na een actie die hij zelf had opgezet. 

Niemand bij Dender die zich nog om hem bekommerde daarna, maar bij OHL had Schrijvers zijn boomlange verdediger wel gezien. Hij verstuurde een lange voorzet die Pletinckx ongehinderd kon binnenkoppen van dichtbij. Een pijnlijke fout achteraan bij Dender.

En die brak hen ook zuur op. Al maakten ze nooit echt aanspraak op een goal. Vooraan was het huilen met de pet op, wie Vincent Euvrard er ook dropte. Het vertrek van Scheidler heeft een groot gat achtergelaten bij een ploeg die al zo moeilijk scoorde. Na vijf speeldagen zitten ze nog altijd op één goal.

Want het duel werd beslist door de goal van Pletinckx. In een saaie bedoening waren de lichtpunten schaars. Af en toe eens een kans, maar veel te weinig om het een goeie match te noemen.

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
5 Marijnissen Luc   90' -
7 Goncalves Bryan 90' -
11 Oratmangoen Ragnar 59' -
16 Kvet Roman 90' -
17 Mbamba Noah   90' -
18 Rodes Nathan 77' -
22 Fredrick Benjamin 77' -
34 Verrips Michael 90' -
44 De Fougerolles Luc 90' -
77 Nsimba Bruny 59' -
88 Ferraro Fabio   90' -
  Bank G Beoordeel
6 Masangu Kéres -  
10 Dion Moïse Sahi 13' -
15 Koton Krzysztof 18' -
19 Attah Kadiri Jordan 31' -
20 Hrnčár David 13' -
21 Cools Kobe -  
24 Viltard Malcolm 13' -
30 Dietsch Guillaume -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail -  

OH Leuven OH Leuven
  Speler G Beoordeel
1 Leysen Tobe 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma 90' -
6 George Wouter 45' -
8 Schrijvers Siebe A 90' -
9 Karim Traoré Abdoul 83' -
11 Terho Casper 68' -
22 Mijatovic Jovan 89' -
27 Gil Regaño Óscar 45' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
30 Akimoto Takahiro 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Verstraete Birger   45' -
7 Verlinden Thibaud -  
10 Maziz Youssef 22' -
16 Prévôt Maxence Andre -  
20 Nsingi Nachon   7'  
21 Balikwisha William -  
33 Maertens Mathieu   1'  
34 Nyakossi Roggerio -  
77 Vlietinck Thibault   45' -
