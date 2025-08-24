Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

OH Leuven heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. Voor Dender blijft het nog wachten op die eerste driepunter. In een duel dat lange tijd potdicht zat, maakte verdediger Ewoud Pletinckx de enige goal van de avond.

Een kelderkraker inderdaad... Je kan het moeilijk anders beschrijven. Twee ploegen die schrik hadden om te verliezen en vooral de organisatie in het oog hielden. Vooraan was het allemaal veel te slordig om echt kansen af te dwingen.

Twee kansen en voor de rest niks

We zagen er één echte toen OH Leuven een goeie aanval in elkaar stak via Schrijvers en Terho vanop het penaltypunt op Verrips trapte. In de rebound scoorde Gil wel, maar die stond buitenspel. Daarnaast een hoop pogingen die niet eens in de buurt van de doelmannen kwamen.

Dender had één goed schot via Oratmangoen, maar Leysen zat er goed tussen. Daarmee konden we de eerste helft al afsluiten. Weinig animo in een match die potdicht zat. Beide ploegen rekenden op een flits of een foutje van de tegenstander. Geen van beide gebeurde.

Pletinckx helemaal vergeten

De tweede helft leek lange tijd dezelfde kant uit te gaan. Eén grote torenhoge kans voor Traore, die een vrije kopbal niet buiten het bereik van Verrips kreeg en dat was het. Tot minuut 71... De mee opgerukte Pletinckx was in de zestien blijven hangen na een actie die hij zelf had opgezet.

Niemand bij Dender die zich nog om hem bekommerde daarna, maar bij OHL had Schrijvers zijn boomlange verdediger wel gezien. Hij verstuurde een lange voorzet die Pletinckx ongehinderd kon binnenkoppen van dichtbij. Een pijnlijke fout achteraan bij Dender.

En die brak hen ook zuur op. Al maakten ze nooit echt aanspraak op een goal. Vooraan was het huilen met de pet op, wie Vincent Euvrard er ook dropte. Het vertrek van Scheidler heeft een groot gat achtergelaten bij een ploeg die al zo moeilijk scoorde. Na vijf speeldagen zitten ze nog altijd op één goal.

Want het duel werd beslist door de goal van Pletinckx. In een saaie bedoening waren de lichtpunten schaars. Af en toe eens een kans, maar veel te weinig om het een goeie match te noemen.