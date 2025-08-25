Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

FCV Dender zit in nauwe schoentjes na de pijnlijke 0-1-nederlaag tegen OH Leuven. De prestatie was niet alleen pover, ze legde ook nog maar eens de pijnpunten bloot die al weken duidelijk zijn: te weinig kwaliteit in de aanval en een gebrek aan scherpte in de duels.

In de bestuurskamer beseft men intussen dat er versterking nodig is, en liefst zo snel mogelijk. Voor Nathan Rôdes, die voor het eerst als aanvoerder aan de aftrap stond, werd het een teleurstellende avond. 

De middenvelder nam zijn nieuwe rol ernstig, maar kon de malaise niet keren. “We speelden misschien wel onze zwakste match van het seizoen”, gaf hij eerlijk toe. “We hebben versterking nodig. Met het vertrek van Scheidler en Pupe hebben we veel kwaliteit verloren. Ik ben fier dat ik kapitein mag zijn, maar het is duidelijk dat één goal in vijf wedstrijden veel te weinig is.”

Ook Rangar Oratmangoen, terug na blessureleed, kon het verschil niet maken, al toonde hij wel flitsen van zijn klasse. De Indonesische international wil zich nu opnieuw in het team knokken. “We moeten elkaar nog beter vinden in de combinatie”, vertelde hij.

“Het was frustrerend om zo lang out te zijn, maar nu ben ik fit en klaar om mijn steentje bij te dragen. Ik wil Dender helpen én scherp blijven voor mijn interlands in september en oktober.”

De urgentie om nieuwe namen te strikken is groot. Met Sahi Dion opnieuw in de lappenmand, Berte nog out en Nsimba die pas terug is, ontbreekt het Dender aan stootkracht voorin. Zonder snelle versterking dreigt het elftal in de gevarenzone te blijven hangen.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
FCV Dender EH
Nathan Rodes

