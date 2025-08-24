La Louvière La Louvière
Datum: 24/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider
Union SG speelde zondag 0-0 gelijk op het veld van RAAL. De kampioen beet zijn tanden stuk op de promovendus, waardoor STVV alleen leider blijft.

Union SG ging zondag op bezoek bij RAAL La Louvière. De kampioen nam het op tegen de promovendus. Wie favoriet was, was dus heel duidelijk.

En het spelbeeld gaf dat ook al snel weer. De Brusselaars eisten de bal op en speelden die ook goed rond. Alleen bleef het daarbij. Niet omdat Union heel slecht bezig was, wel omdat La Louvière heel stug verdedigde.{READALSO}

De thuisploeg liet zich niet doen, en liet niet veel passeren. RAAL deed vertrouwen op doorheen de eerste helft, en begon zelfs met enkele aanvallende impulsen. Grote kansen kwamen er niet meteen, maar Union was gewaarschuwd.

Voor rust vielen er geen doelpunten. Union had zijn beste dag niet, maar de sterkte van La Louvière was ook heel belangrijk. De thuisploeg zal zelfs het gevoel hebben gehad dat er meer inzat, want na de pauze gingen ze opnieuw goed in de aanval. Het ging uiteindelijk zelfs redelijk gelijk op.

Enkele thuisfans lieten zich niet van hun beste kant zien en wierpen rond minuut 70 bekers op het veld, waardoor het tempo weer helemaal uit de match verdween. 

Door dit gelijkspel geeft Union de leidersplaats uit handen, en dat is de verdienste van La Louvière. STVV staat hierdoor alleen op kop in de Jupiler Pro League met 13 punten, Union volgt met 11. La Louvière telt nu vier punten.

Opstellingen

La Louvière La Louvière
  Speler G Beoordeel
4 Faye Wagane 90' 6
5 Lutonda Thierry 87' 5
9 Yaya Guindo Mohamed 90' 6
10 Pau Maxime 90' 5
11 Liongola Jordi   90' 6
13 Maisonneuve Maxence 90' 6
15 Lahssaini Sami 90' 5
21 Peano Marcos Hernán 90' 5
25 Alain Lamego Djibril 90' 5
29 Mendy Oucasse 45' 5
98 Maës Owen   73' 5
  Bank G Beoordeel
1 De Schrevel Celestin -  
3 Gillot Nolan -  
6 Beka Beka Alexis -  
8 Gueulette Samuel 17' 4
12 Epailly Théo -  
19 Benavides Dario -  
26 Riou Matthis -  
99 Okou Yllan 3'  

Union SG Union SG
  Speler G Beoordeel
5 Mac Allister Kevin 90' 6
8 Zorgane Adem 90' 4
10 Ait El Hadj Anouar 45' 2
13 Rodriguez Kevin   90' 3
16 Burgess Christian 90' 5
21 Castro-Montes Alessio 45' 4
24 Vanhoutte Charles   90' 5
25 Khalaili Anan 90' 5
30 Florucz Raul 63' 3
37 Scherpen Kjell 90' 5
48 Leysen Fedde 90' 4
  Bank G Beoordeel
Kavlashvili Giorgi -  
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
4 Rasmussen Mathias -  
12 David Promise 27' 3
20 Giger Marc -  
22 Niang Ousseynou   45' 4
23 Boufal Sofiane 45' 3
26 Sykes Ross -  
31 Makaté Cristian -  
Herbeleef La Louvière - Union SG

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
