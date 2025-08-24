La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

Union SG speelde zondag 0-0 gelijk op het veld van RAAL. De kampioen beet zijn tanden stuk op de promovendus, waardoor STVV alleen leider blijft.

Union SG ging zondag op bezoek bij RAAL La Louvière. De kampioen nam het op tegen de promovendus. Wie favoriet was, was dus heel duidelijk.

En het spelbeeld gaf dat ook al snel weer. De Brusselaars eisten de bal op en speelden die ook goed rond. Alleen bleef het daarbij. Niet omdat Union heel slecht bezig was, wel omdat La Louvière heel stug verdedigde.{READALSO}

De thuisploeg liet zich niet doen, en liet niet veel passeren. RAAL deed vertrouwen op doorheen de eerste helft, en begon zelfs met enkele aanvallende impulsen. Grote kansen kwamen er niet meteen, maar Union was gewaarschuwd.

Voor rust vielen er geen doelpunten. Union had zijn beste dag niet, maar de sterkte van La Louvière was ook heel belangrijk. De thuisploeg zal zelfs het gevoel hebben gehad dat er meer inzat, want na de pauze gingen ze opnieuw goed in de aanval. Het ging uiteindelijk zelfs redelijk gelijk op.

Enkele thuisfans lieten zich niet van hun beste kant zien en wierpen rond minuut 70 bekers op het veld, waardoor het tempo weer helemaal uit de match verdween.

Door dit gelijkspel geeft Union de leidersplaats uit handen, en dat is de verdienste van La Louvière. STVV staat hierdoor alleen op kop in de Jupiler Pro League met 13 punten, Union volgt met 11. La Louvière telt nu vier punten.