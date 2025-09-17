Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

Na het 1-1 gelijkspel tegen 10 Anderlecht-spelers kon Racing Genk ook thuis tegen Charleroi niet overtuigen. De Limburgers verloren woensdagavond tegen Charleroi voor de eerste keer sinds maart 2024 in het eigen stadion in de reguliere competitie. Scheidler scoorde het enige doelpunt.

Charleroi vroeg op voorsprong

Racing Genk begon noodgedwongen zonder de licht geblesseerde Karetsas in vergelijking met het 1-1 gelijkspel tegen Anderlecht afgelopen weekend. Rik De Mil wijzigde zijn opstelling dan weer op drie verschillende plaatsen.

Eén van die plaatsen was de rechtsachter, waar Blum ervoor zorgde dat Van Den Kerkhof op de bank bleef. De Zwitser had zo'n kwartier nodig om te bewijzen waarom hij de voorkeur kreeg. Blum verstuurde een afgemeten voorzet richting het strafschopgebied waar ook de afwerking van Scheidler er mocht zijn. Hij hield Sadick in zijn rug om in één tijd met een volley Lawal te verschalken.

Matig Genk

De Carolo's waren op dat moment zeker niet de beste ploeg en overleefden na enkele minuten al een kopbal van Heynen die op de paal strandde maar gaven verder weinig weg. Voorin werden ze soms dan weer geholpen door een schamele restverdediging bij de thuisploeg. Sadick en Smets kwamen regelmatig tegen een overtal aan Charleroi-aanvallers te staan maar konden een dubbele achterstand nog nipt vermijden.

Bij Genk viel het op dat het spel wat inspiratieloos en onverzorgd was. Adedeji-Sternberg, de vervanger van Karetsas, was daar misschien wel het toonbeeld van. Wanneer de dribbels lukten, ging de pass de mist in waardoor er geen al te groot gevaar gecreëerd kon worden.

Inspiratieloze tweede helft

Ondanks het balbezit moest er dus uit een ander vaatje getapt worden bij Genk in de tweede helft maar door de voorsprong van Charleroi bouwden de Zebra's wat meer voorzichtigheid in waardoor de kansen schaarser waren dan in de eerste helft.

Net zoals in de eerste helft was het in eerste instantie enkel kapitein Bryan Heynen die voor gevaar zorgde maar zonder Delavallée echt te bedreigen. Ook de inbreng van Mirisola en Erabi zorgden niet voor een karrenvracht aan kansen.

Net wanneer de thuisploeg de druk begon op te voeren in het slot, kreeg Charleroi dé kans om de boeken toe te doen maar de vingertoppen van Lawal zorgden ervoor dat een lage voorzet van Pflücke niet in doel gedevieerd kon worden.

Een inspiratieloos Racing Genk kreeg geen kans meer bij elkaar gevoetbald waardoor Genk opnieuw niet kan winnen. Na 7 speeldagen tellen de Limburgers amper 8 punten terwijl Charleroi met 4 punten meer fier derde staat. Volgend weekend ontvangen de Limburgers met Union bovendien dé ploeg met vertrouwen.