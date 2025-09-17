KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi
16' Aurélien Scheidler (Lewin Blum)
Datum: 17/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi
Foto: © photonews

Na het 1-1 gelijkspel tegen 10 Anderlecht-spelers kon Racing Genk ook thuis tegen Charleroi niet overtuigen. De Limburgers verloren woensdagavond tegen Charleroi voor de eerste keer sinds maart 2024 in het eigen stadion in de reguliere competitie. Scheidler scoorde het enige doelpunt.

Charleroi vroeg op voorsprong

Racing Genk begon noodgedwongen zonder de licht geblesseerde Karetsas in vergelijking met het 1-1 gelijkspel tegen Anderlecht afgelopen weekend. Rik De Mil wijzigde zijn opstelling dan weer op drie verschillende plaatsen.

Eén van die plaatsen was de rechtsachter, waar Blum ervoor zorgde dat Van Den Kerkhof op de bank bleef. De Zwitser had zo'n kwartier nodig om te bewijzen waarom hij de voorkeur kreeg. Blum verstuurde een afgemeten voorzet richting het strafschopgebied waar ook de afwerking van Scheidler er mocht zijn. Hij hield Sadick in zijn rug om in één tijd met een volley Lawal te verschalken.

Matig Genk

De Carolo's waren op dat moment zeker niet de beste ploeg en overleefden na enkele minuten al een kopbal van Heynen die op de paal strandde maar gaven verder weinig weg. Voorin werden ze soms dan weer geholpen door een schamele restverdediging bij de thuisploeg. Sadick en Smets kwamen regelmatig tegen een overtal aan Charleroi-aanvallers te staan maar konden een dubbele achterstand nog nipt vermijden.

Bij Genk viel het op dat het spel wat inspiratieloos en onverzorgd was. Adedeji-Sternberg, de vervanger van Karetsas, was daar misschien wel het toonbeeld van. Wanneer de dribbels lukten, ging de pass de mist in waardoor er geen al te groot gevaar gecreëerd kon worden.

Inspiratieloze tweede helft

Ondanks het balbezit moest er dus uit een ander vaatje getapt worden bij Genk in de tweede helft maar door de voorsprong van Charleroi bouwden de Zebra's wat meer voorzichtigheid in waardoor de kansen schaarser waren dan in de eerste helft.

Net zoals in de eerste helft was het in eerste instantie enkel kapitein Bryan Heynen die voor gevaar zorgde maar zonder Delavallée echt te bedreigen. Ook de inbreng van Mirisola en Erabi zorgden niet voor een karrenvracht aan kansen.

Net wanneer de thuisploeg de druk begon op te voeren in het slot, kreeg Charleroi dé kans om de boeken toe te doen maar de vingertoppen van Lawal zorgden ervoor dat een lage voorzet van Pflücke niet in doel gedevieerd kon worden.

Een inspiratieloos Racing Genk kreeg geen kans meer bij elkaar gevoetbald waardoor Genk opnieuw niet kan winnen. Na 7 speeldagen tellen de Limburgers amper 8 punten terwijl Charleroi met 4 punten meer fier derde staat. Volgend weekend ontvangen de Limburgers met Union bovendien dé ploeg met vertrouwen.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
26 Lawal Tobias 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 90' -
6 Smets Matte 90' -
3 Sadick Aliu Mujaid 90' -
18 Kayembe Joris 78' -
8 Heynen Bryan 90' -
21 Bangoura Ibrahima Sory 62' -
10 Ito Junya 62' -
7 Steuckers Jarne 90' -
32 Adedeji-Sternberg Noah 89' -
9 Oh Hyun-Gyu 62' -
1 Van Crombrugge Hendrik -  
17 Hrosovský Patrik 28' -
19 Medina Yaimar 12' -
24 Sattlberger Nikolas -  
27 Nkuba Ken -  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin 28' -
34 Palacios Adrian 1'  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
99 Erabi Jusef 28' -

Charleroi Charleroi
55 Delavallee Martin 90' -
27 Blum Lewin A   69' -
95 Keita Cheick 90' -
4 Ousou Aiham 90' -
23 Gaudin Jules 69' -
5 Camara Etienne   90' -
22 Titraoui Yacine 90' -
17 Bernier Antoine 69' -
8 Romsaas Jakob Napoleon 21' -
10 Guiagon Parfait 44' -
21 Scheidler Aurélien 90' -
3 Van Den Kerkhof Kevin 21' -
9 Szymczak Filip 21' -
14 Pflücke Patrick 69' -
24 Nzita Mardochee 46' -
25 Colassin Antoine -  
28 Asante Raymond -  
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi 21' -
56 Boukamir Amine -  
Herbeleef KRC Genk - Charleroi

Vooraf

LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15

Schrik niet, Racing Genk en Charleroi spelen te midden van een Champions League-speeldag een wedstrijd maar het is wel degelijk in de vaderlandse Jupiler Pro League.

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo
