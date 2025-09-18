Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

KRC Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. De thuisnederlaag tegen Charleroi (0-1) was al de derde verliespartij in zeven competitiematchen. Coach Thorsten Fink was na afloop zichtbaar aangeslagen en spaarde zijn spelers niet.

“Het kan gebeuren dat je verliest, dat hoort bij voetbal”, begon de Duitser. “Maar niet op deze manier. In de eerste helft leken we verlamd. Ik heb niet gezien dat mijn spelers alles wilden opofferen voor de overwinning. Dat stelt me teleur.”

Genk had via Bryan Heynen vroeg op voorsprong kunnen komen, maar liet die kans liggen. Aan de overzijde toonde Aurélien Scheidler zich wel efficiënt. “Charleroi deed alles beter voor de rust”, erkende Fink. “Wij kwamen overal een stap te laat. Dat is niet het niveau dat we moeten brengen.”



Thorsten Fink zag Genk-spelers niet alles geven tegen Charleroi

De teleurstellende start weegt intussen zwaar op de Limburgers. Met 8 op 21 bengelt Genk in de middenmoot, terwijl de ambities veel hoger lagen. “We zitten in een situatie die niemand had verwacht”, zei Fink. “Maar we moeten nu rustig blijven en goed analyseren wat er fout gaat.”

De timing van de malaise is extra pijnlijk, want volgende week begint de League Phase van de Europa League. “Het programma wordt alleen maar zwaarder”, beseft de coach. “Maar het seizoen is nog lang. Niet alles is verloren. We kunnen dit rechtzetten als we het samen aanpakken.”

Optimisme wil Fink dus nog niet loslaten, maar de boodschap aan zijn spelers is duidelijk: de inspanningen moeten omhoog. “We hebben genoeg kwaliteit in de groep”, besloot hij. “Alleen moeten we tonen dat we echt bereid zijn om alles te geven. Dat verwacht ik vanaf nu van iedereen.”