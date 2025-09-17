Reactie Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet

Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet
Foto: © photonews

Vorig seizoen beëindigden ze de reguliere competitie nog als eerste, dit seizoen gaat het bij KRC Genk heel wat minder. Na 7 speeldagen hebben de Limburgers nog maar amper 8 punten.

Niet kunnen overtuigen

Afgelopen weekend kreeg Racing Genk op het veld van Anderlecht nog een uitgelezen kans om vertrouwen te tanken maar tegen 10 paars-witte spelers konden de Limburgers enkel een nederlaag ternauwernood vermijden.

Dan maar een zege in thuiswedstrijd tegen Charleroi om het drukke programma met onder meer wedstrijden tegen Union, Rangers en STVV aan te vatten? Neen, dat zat er ook niet in want Genk verloor met 0-1 van de Carolo's.

Geen ploeg op het veld

En vooral de manier waarop er verloren werd, baart de supporters zorgen. Ook kapitein Bryan Heynen was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. Nu ja, ploeg wil hij het zelfs niet noemen. "Er stond geen ploeg op het veld in de eerste helft", is hij streng voor de camera van DAZN.

"We begonnen veel te plat aan de eerste helft, kwamen op elke fase te laat en ze speelden ons te makkelijk weg", gaat Heynen verder. "We waren te open wanneer we moesten verdedigen en bleven te veel hangen vooraan."

Snel knop omdraaien

Ook trainer Thorsten Fink gaf zijn kapitein gelijk: "In de eerste helft konden ze een lange bal naar Scheidler versturen en die won dan het eerste én het tweede duel. Los van tactiek moest er heel veel beter."

Veel tijd hebben Fink en Heynen niet om stil te staan bij de nederlaag want zondag ontvang Genk regerend landskampioen Union. "En dat is goed", vindt Fink. "Want dan kunnen we het meteen recht zetten. Je hebt geen tijd om lang na te denken en stil te blijven staan bij deze nederlaag", aldus de Duitser.

