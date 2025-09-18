Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert

KRC Genk is achtergebleven met een heel magere 8 op 21. Er werd wel een pak meer verwacht van de Limburgers, maar zij geven voorlopig niet thuis. Genk moet immers wennen aan een nieuwe realiteit. Eentje zonder Tolu Arokodare.

Voor het seizoen werd al de keuze gemaakt om Hyeon-gyu Oh als eerste spits uit te spelen. De verwachting was immers dat Tolu sowieso ging vertrekken. Dat duurde nog tot het einde van de mercato, maar de kolossale Nigeriaan vertrok dan toch.

Jaren gewend aan een boomlange spits

Na Paul Onuachu was Tolu het tweede boomlange succesverhaal van Genk. Als je er zo eentje hebt die makkelijk een goal maakt, is dat voor de rest van de ploeg ook veel comfortabeler spelen. Oh, dat is een heel andere zaak. Hij scoort ook wel makkelijk, maar weegt niet op een verdediging.



Lees ook... Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Het is ook veel moeilijker om hem aan te spelen of te vinden. Nu twee matchen op rij - Anderlecht en Charleroi - kwam hij amper in het spel voor. En dat bezorgt Genk nu toch wel een probleem. Geloven ze in de Cegeka Arena dat er nog eens zo'n bod van 28 miljoen euro gaat komen voor de Zuid-Koreaan?

Gaat Oh ooit nog 28 miljoen opbrengen?

De deal met Stuttgart sprong af, maar Thorsten Fink moet nu toch al gedacht hebben dat het spel van Genk beter geschikt is voor Erabi, die veel meer zal wegen op een defensie? Oh als invaller was vorig seizoen een succes.

Hoe lang nog voor de hiërarchie wordt omgedraaid? Niet lang meer durven we wedden. Of Oh dan nog een topbedrag gaat opbrengen is wel weer de vraag. De realiteit is dat niemand begreep waarom Stuttgart dat bedrag op tafel wilde leggen.

Op een gegeven moment gaat Fink moeten kiezen voor efficiëntie. De spelers van Genk zullen meer gebaat zijn bij een man die twee verdedigers aan de praat houdt dan met een diep lopende Oh die ze niet kunnen bereiken. Want Genk mag nu ook niet al te veel de rol lossen. Het seizoen is nog lang, maar Union staat wel al negen punten voor...