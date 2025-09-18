Analyse Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert

Genk loopt tegen zijn limieten aan en het is duidelijk waar het probleem zich situeert
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk is achtergebleven met een heel magere 8 op 21. Er werd wel een pak meer verwacht van de Limburgers, maar zij geven voorlopig niet thuis. Genk moet immers wennen aan een nieuwe realiteit. Eentje zonder Tolu Arokodare.

Voor het seizoen werd al de keuze gemaakt om Hyeon-gyu Oh als eerste spits uit te spelen. De verwachting was immers dat Tolu sowieso ging vertrekken. Dat duurde nog tot het einde van de mercato, maar de kolossale Nigeriaan vertrok dan toch.

Jaren gewend aan een boomlange spits

Na Paul Onuachu was Tolu het tweede boomlange succesverhaal van Genk. Als je er zo eentje hebt die makkelijk een goal maakt, is dat voor de rest van de ploeg ook veel comfortabeler spelen. Oh, dat is een heel andere zaak. Hij scoort ook wel makkelijk, maar weegt niet op een verdediging. 

Lees ook... Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Het is ook veel moeilijker om hem aan te spelen of te vinden. Nu twee matchen op rij - Anderlecht en Charleroi - kwam hij amper in het spel voor. En dat bezorgt Genk nu toch wel een probleem. Geloven ze in de Cegeka Arena dat er nog eens zo'n bod van 28 miljoen euro gaat komen voor de Zuid-Koreaan?

Gaat Oh ooit nog 28 miljoen opbrengen?

De deal met Stuttgart sprong af, maar Thorsten Fink moet nu toch al gedacht hebben dat het spel van Genk beter geschikt is voor Erabi, die veel meer zal wegen op een defensie? Oh als invaller was vorig seizoen een succes. 

Hoe lang nog voor de hiërarchie wordt omgedraaid? Niet lang meer durven we wedden. Of Oh dan nog een topbedrag gaat opbrengen is wel weer de vraag. De realiteit is dat niemand begreep waarom Stuttgart dat bedrag op tafel wilde leggen.

Op een gegeven moment gaat Fink moeten kiezen voor efficiëntie. De spelers van Genk zullen meer gebaat zijn bij een man die twee verdedigers aan de praat houdt dan met een diep lopende Oh die ze niet kunnen bereiken. Want Genk mag nu ook niet al te veel de rol lossen. Het seizoen is nog lang, maar Union staat wel al negen punten voor...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk

Meer nieuws

LIVE: Club Brugge bij momenten gewoon indrukwekkend... Live

LIVE: Club Brugge bij momenten gewoon indrukwekkend...

20:14
In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

In het hoofd van Marc Coucke: Dit is het (haalbare?) plan van Anderlecht-eigenaar met Romelu Lukaku

20:00
Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen"

19:40
2
Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

Is het crisis in Genk? Matte Smets zegt waar het op staat ... en dan komt Union als volgende tegenstander

13:30
1
ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

ESPN meldt akkoord over contractverlenging van Lionel Messi. En dat is niét het verrassende deel van het nieuws

19:20
Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

19:00
Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij

18:20
1
Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

Wat denken ze in Frankrijk van duel van AS Monaco tegen Club Brugge?

18:00
🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt

17:00
4
Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

Wat een sprookje: ex-speler RSC Anderlecht maakt meteen indruk en wordt man van de match in Champions League

17:20
1
Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

Jeugd Club Brugge geeft het goede voorbeeld tegen AS Monaco

17:40
Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

Thorsten Fink spaart Genk-spelers niet na nu reeds derde nederlaag

08:20
1
Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

16:15
1
STVV gelooft vol in stunt tegen Genk en komt met goed nieuws voor supporters

STVV gelooft vol in stunt tegen Genk en komt met goed nieuws voor supporters

14:00
2
Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

Verrassende sterkhouder bij Zulte Waregem: "Hoef niet in de schijnwerpers te staan"

13:45
1
Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

Hayk Milkon voorafgaand aan partij tegen KAA Gent: "Dan hebben we het zeker niet slecht gedaan"

15:45
Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

Tresoldi schat het verschil in tussen Duitsland en België en heeft boodschap voor de Brugse fans

16:30
1
Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

15:30
2
Nieuwe nummer één op FIFA-ranking: hoe staan de Duivels ervoor richting WK 2026?

Nieuwe nummer één op FIFA-ranking: hoe staan de Duivels ervoor richting WK 2026?

16:00
Anderlecht zit met een probleem rond 'topaanwinst': zwaar ontgoochelde speler zit vast tot januari

Anderlecht zit met een probleem rond 'topaanwinst': zwaar ontgoochelde speler zit vast tot januari

14:40
2
Kind van het huis keert terug naar Lierse: "Ik gun ze alles"

Kind van het huis keert terug naar Lierse: "Ik gun ze alles"

15:15
1
Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet Reactie

Crisis in Genk? Kapitein Bryan Heynen spaart de harde woorden niet

23:29
De nachtmerrie gaat door voor Monaco op weg naar Brugge

De nachtmerrie gaat door voor Monaco op weg naar Brugge

15:00
Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag"

Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag"

14:20
6
Hij speelde er al acht jaar: Voormalige sterkhouder droomt van terugkeer naar Beerschot

Hij speelde er al acht jaar: Voormalige sterkhouder droomt van terugkeer naar Beerschot

14:15
Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

Dramatische competitiestart wordt nog een stapje erger: Inspiratieloos Genk verliest thuis van sterk Charleroi

22:27
Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

Anouar Ait El Hadj... Hoe Union van mentaal fragiele prima donna een moderne spelmaker maakte

11:40
1
📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

13:00
Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

Blij als een klein kind? Dit heeft miljoenenaankoop Club Brugge te zeggen voor start Champions League

12:45
10
Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

Kritiek al snoeihard na eerste CL-match: "Ajax kan dit niveau niet aan"

12:30
"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

11:20
6
Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

12:00
17
Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

10:30
7
Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

11:00
4
OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Alexis De Sart vindt nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League

10:56
De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

De meest opmerkelijke transfer uit de Jupiler Pro League deze zomer: "Onwaarschijnlijk, straks mogelijk tegen Messi"

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge - Monaco: 3-0 Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 "Ode aan den Twee": Antwerp maakt indruk met derde shirt JaKu JaKu over Anderlecht zit met een probleem rond 'topaanwinst': zwaar ontgoochelde speler zit vast tot januari TCJ TCJ over Bart Verhaeghe dropt een (gekend) bommetje: "Club Brugge is klaar om de uitzendrechten individueel te verkopen" Nesdra Nesdra over Verhaeghe haalt uit in stadiondossier: "Ze verspreiden fake news, dat is echt zielig" Joe Joe over Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht" CringeMedia CringeMedia over "Leko heeft iedereen misleid, het kookt in mij om dat allemaal te zien" Andreas2962 Andreas2962 over Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag" Negenduuzend Negenduuzend over Spectaculaire terugkeer van Denis Odoi naar België komt dichterbij Geert66 Geert66 over De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved