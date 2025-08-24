Antwerp Antwerp
2-1
KV Mechelen KV Mechelen
antAntwerp
kvmKV Mechelen
0-1
11' Therence Koudou
(Vincent Janssen) Thibo Somers 27'
1-1
Mahamadou Doumbia 80'
2-1
Datum: 24/08/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
| 54 reacties
Foto: © photonews

Antwerp en KV Mechelen begonnen ongeslagen aan de vijfde speeldag. Na het onderlinge duel geldt dit enkel nog voor Antwerp. Nochtans had de thuisploeg amper kansen en viel het met zijn tienen. Doumbia haalde echter nog de trekker over.

De transferperikelen bij Antwerp en enkele kwaaltjes bij KV Mechelen zorgden voor de nodige wijzigingen. Geen Lammens of Balikwisha bij de Great Old. Wel Thoelen, Bijl en de debuterende Al-Sahafi tussen de lijnen. Aan Mechelse zijde konden De Wolf, Diouf, Konaté en Mrabti een plekje aan de aftrap opeisen. Raman begon op de bank.

Het eerste belangrijke wapenfeit was een blunder van jewelste. Van den Bosch speelde na een duel met Lauberbach blind achteruit en had niet gezien dat Koudou op de loer lag. De rechterwingback van Malinwa pakte het cadeautje uit en zorgde met een schuiver voor 0-1. Vlak voor het prachtige eerbetoon aan de overleden Antwerp-supporter Gino.{READALSO}

Hardwerkende Lauberbach werkt matig af

Thoelen verhinderde dat het binnen het kwartier 0-2 werd. De voorzet van Zekri bereikte de vrijstaande Lauberbach, Thoelen redde de kopbal van de Duitser met de voet. Lauberbach speelde een wedstrijd naar zijn kwaliteiten: hardwerkend, maar met matige afwerking. Dat was zeker het geval toen hij een keer kon afdrukken van in de rechthoek. Thoelen kon het te centrale schot stoppen.

Mechelen liet dus na om er 0-2 van te maken en op een hoekschop kon het voor Antwerp ook nog altijd gebeuren. Janssen verlengde aan de eerste paal, Somers scoorde simpel aan de tweede paal (1-1). Na de gelijkmaker kwam Antwerp wel meer in de match en won het meer duels. Veel meer goed nieuws was er voor de thuisploeg niet meteen.

Rechtstreeks rood voor Dennis Praet

Na de pauze kwam RAFC immers snel met tien te staan. Praet ging aan de zijkant op de enkel van Mrabti staan: een onopzettelijke maar zware fout. De VAR riep ref Van Driessche aan het scherm, waarna die Praet rood gaf. Daarna vooral Mechelen aan de bal dus, maar het ging te traag om Antwerp vaak uit verband te spelen.

Raman testte Thoelen nog wel eens met een schot. Wat je dan niet moet doen als ploeg met een man meer op het veld, is Doumbia de ruimte geven om uit te halen. Het afstandsschot is zijn handelsmerk: de Malinees vond de rechterhoek en lukte de 2-1. Hierna kreeg enkel Raman nog een kans, maar hij drukte te zwak af en Thoelen lag in de weg. Met een gevleide driepunter zet Antwerp voorlopig de stap naar de top 5.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
Al-Sahafi Marwan 62' -
4 Tsunashima Yuto 52' -
5 Foulon Daam 52' -
8 Praet Dennis   55' -
15 Thoelen Yannick 90' -
18 Janssen Vincent A 90' -
20 Doumbia Mahamadou 90' -
23 Bijl Glenn 62' -
24 Somers Thibo 90' -
26 Bozhinov Rosen 90' -
33 Van Den Bosch Zeno 90' -
  Bank G Beoordeel
Nozawa Taishi Brandon -  
Kouyaté Kiki 28' -
16 Benítez Mauricio -  
19 Urinboev Mukhammadali -  
22 Adekami Farouck -  
43 Hamdaoui Youssef -  
54 Renders Semm 38' -
75 Verstraeten Andreas 38' -
92 David Gabriel 28' -

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
Diouf Gora 90' -
1 De Wolf Ortwin 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
6 Hammar Fredrik   90' -
7 Koudou Therence  90' -
8 Konaté Mory 85' -
16 Schoofs Rob 90' -
19 Mrabti Kerim 79' -
20 Lauberbach Lion   90' -
23 Zekri Moncef 61' -
35 Bafdili Bilal 61' -
  Bank G Beoordeel
Van Ingelgom Tijn -  
5 Teague Ryan -  
13 Miras Nacho -  
14 Raman Benito 29' -
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
21 Ozdemir Halil 11' -
22 Golic Lovro -  
38 Antonio Bill 29' -
77 Pflücke Patrick 5'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven
