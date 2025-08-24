Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

Antwerp en KV Mechelen begonnen ongeslagen aan de vijfde speeldag. Na het onderlinge duel geldt dit enkel nog voor Antwerp. Nochtans had de thuisploeg amper kansen en viel het met zijn tienen. Doumbia haalde echter nog de trekker over.

De transferperikelen bij Antwerp en enkele kwaaltjes bij KV Mechelen zorgden voor de nodige wijzigingen. Geen Lammens of Balikwisha bij de Great Old. Wel Thoelen, Bijl en de debuterende Al-Sahafi tussen de lijnen. Aan Mechelse zijde konden De Wolf, Diouf, Konaté en Mrabti een plekje aan de aftrap opeisen. Raman begon op de bank.

Het eerste belangrijke wapenfeit was een blunder van jewelste. Van den Bosch speelde na een duel met Lauberbach blind achteruit en had niet gezien dat Koudou op de loer lag. De rechterwingback van Malinwa pakte het cadeautje uit en zorgde met een schuiver voor 0-1. Vlak voor het prachtige eerbetoon aan de overleden Antwerp-supporter Gino.{READALSO}

Hardwerkende Lauberbach werkt matig af

Thoelen verhinderde dat het binnen het kwartier 0-2 werd. De voorzet van Zekri bereikte de vrijstaande Lauberbach, Thoelen redde de kopbal van de Duitser met de voet. Lauberbach speelde een wedstrijd naar zijn kwaliteiten: hardwerkend, maar met matige afwerking. Dat was zeker het geval toen hij een keer kon afdrukken van in de rechthoek. Thoelen kon het te centrale schot stoppen.

Mechelen liet dus na om er 0-2 van te maken en op een hoekschop kon het voor Antwerp ook nog altijd gebeuren. Janssen verlengde aan de eerste paal, Somers scoorde simpel aan de tweede paal (1-1). Na de gelijkmaker kwam Antwerp wel meer in de match en won het meer duels. Veel meer goed nieuws was er voor de thuisploeg niet meteen.

Rechtstreeks rood voor Dennis Praet

Na de pauze kwam RAFC immers snel met tien te staan. Praet ging aan de zijkant op de enkel van Mrabti staan: een onopzettelijke maar zware fout. De VAR riep ref Van Driessche aan het scherm, waarna die Praet rood gaf. Daarna vooral Mechelen aan de bal dus, maar het ging te traag om Antwerp vaak uit verband te spelen.

Raman testte Thoelen nog wel eens met een schot. Wat je dan niet moet doen als ploeg met een man meer op het veld, is Doumbia de ruimte geven om uit te halen. Het afstandsschot is zijn handelsmerk: de Malinees vond de rechterhoek en lukte de 2-1. Hierna kreeg enkel Raman nog een kans, maar hij drukte te zwak af en Thoelen lag in de weg. Met een gevleide driepunter zet Antwerp voorlopig de stap naar de top 5.