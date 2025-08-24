📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
1 reacties
📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

De wedstrijd tegen KV Mechelen stond voor de Antwerp-supporters in het teken van het eerbetoon voor Gino. 'Den Gino' was zelf jarenlang een gekende en herkenbare fan op de Bosuil.

Guido Acke, beter bekend als 'den Gino', ging sinds de jaren '70 kijken naar Antwerp. In het stadion stond hij gekend als iemand die zijn stem wel eens durfde te laten horen: hij hield wel van een pittige strijd op de Bosuil. Zelf leverde hij zijn zwaarste strijd tegen een vreselijke ziekte: Gino werd getroffen door kanker en was sinds begin juni palliatief.

Ruim een week geleden raakte het bekend dat Gino op 64-jarige leeftijd overleden was. Hij laat een echtgenote, met wie hij bijna dertig jaar getrouwd was, en twee dochters na. De sfeergroep Dynamite riep op om tijdens de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen een meer dan verdiend eerbetoon te organiseren voor de overleden Antwerp-fan.

Iedereen in het wit voor Antwerp-supporter Gino

De oproep was om in witte doktersjassen naar het stadion te komen, zoals de typische jas die Gino zelf ook geregeld droeg. Wie niet in het bezit van zo'n doktersjas was, werd opgeroepen om in andere witte kledij naar de Bosuil af te zakken. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven, zodat de Bosuil voor een keertje haast helemaal wit kleurde.

Daar bleef het niet bij, want eens de wedstrijd twaalf minuten ver was, zou er nog meer hulde aan Gino gebracht worden. "Gino, Gino", klonk het luidkeels in de tribunes. Daarnaast werd nog een passend spandoek ontrold met de tekst: "Legends never die, rust luid Gino Lawijt". Een verwijzing naar nog een andere bijnaam voor Gino.

KV Mechelen-fans doen mee

Daarna volgde nog een You'll Never Walk Alone. Het was ook mooi dat de KV Mechelen-supporters meededen bij het zingen van het lied van Gerry & the Pacemakers. We hopen dat dit eerbetoon toch een hart onder de riem mag zijn voor de naasten en de familie van Gino. 

