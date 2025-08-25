'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

Dit weekend speelde Royal Antwerp FC tegen KV Mechelen. Dat deed het wel zonder twee van zijn sterkhouders. Die gaan de nodige miljoenen opleveren een van de komende dagen, zoveel wordt steeds duidelijker.

Antwerp was één van de topclubs die dit weekend wel moest spelen. En dus was het afwachten wat ze tegen KV Mechelen zouden gaan uitvlooien.

Minstens zo belangrijk was de selectie. Daarin geen sprake van Senne Lammens en Michel-Ange Balikwisha. Beide spelers komen steeds dichterbij een transfer.



Winger Michel-Ange Balikwisha heeft een persoonlijk akkoord met Celtic, Senne Lammens zouden weer kunnen verhuizen naar Manchester United. En dat gaat de nodige miljoenen in de lade van de clubkas van stamnummer 1 brengen.

Kas van Antwerp spijzen

Nodige miljoenen zijn het overigens wel, want de club heeft geld nodig. Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. Dat is ook meteen de grootste reden waarom er geen enkel risico met beide spelers wordt genomen. Een blessure zou nefast zijn voor de transfers.

Volgens de laatst beschikbare cijfers kampt het met een operationeel verlies van zo'n 5 miljoen euro en heeft het een negatief eigen vermogen van 10 miljoen euro. En dan is 25 miljoen euro extra zeker welgekomen. Ook de vorige jaren deed Antwerp al een paar leuke deals.