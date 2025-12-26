Datum: 26/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20

LIVE: Charleroi op voorsprong, match stilgelegd

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Charleroi in het Lotto Park en wil opnieuw aanknopen met een zege. Paars-wit zoekt naar stabiliteit na wisselvallige prestaties en kijkt daarbij ook naar mogelijke aanpassingen in het systeem van Besnik Hasi.

Tijd   26' 22" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee!
14
 Camara ging vieren in de hoek waar de zwaarste Anderlecht-fans zitten en Bernier - uitgerekend een Anderlecht-jeugdproduct - kreeg een bekertje of iets anders tegen zich. Bram Van Driessche stuurt iedereen meteen naar binnen.
13

Goal 		Doelpunt van Etienne Camara
Charleroi snijdt er door als een mes door boter. Hey stapt uit en Camara staat daardoor helemaal alleen. Hij klopt Coosemans in de korte hoek.
10
 Weer een snedige uitbraak van Charleroi. Pflücke lijkt te gaan scoren, maar Coosemans kan nog net bij de bal. Goeie save!
9
 Titraoui schiet hard en goed, maar in het zijnet.
8
 Bertaccini schiet hoog over na een vlotte aanval van Anderlecht.
5
 Als Cvetkovic zich had laten vallen in duel met Ousou had Anderlecht bijna zeker een penalty gekregen. Hij hing aan het lichaam van de aanvaller. Dat is ervaring zeker?
5
 Anderlecht probeert wel snel diep te spelen, maar de passes zijn heel onnauwkeurig.
2
 Scheidler komt voor zijn man, maar devieert de voorzet over.
1
 Anderlecht - Charleroi: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - Charleroi)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Lucas Hey - Killian Sardella - Moussa N'Diaye - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Marco Kana - Yasin Özcan - Joshua Nga Kana - Anas Tajaouart - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

Charleroi (Anderlecht - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Lewin Blum - Cheick Keita - Aiham Ousou - Jules Gaudin - Yacine Titraoui - Etienne Camara - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Kevin Van Den Kerkhof - Jakob Napoleon Romsaas - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Nicolas Closset

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.3  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Maamar Ali 6.0  
Hey Lucas 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Sardella Killian 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
N'Diaye Moussa 6.39  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Saliba Nathan-Dylan 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
De Cat Nathan 5.89  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bertaccini Adriano 6.31  
  • Schoten op doel: 0/1
Hazard Thorgan 6.56  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Angulo Nilson 6.39  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 6.1  
Bank
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Llansana Enric  
Kana Marco  
Özcan Yasin  
Nga Kana Joshua  
Tajaouart Anas  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.84  
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Blum Lewin 6.45  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Keita Cheick 6.71  
Ousou Aiham 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Gaudin Jules 6.94  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Titraoui Yacine 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1
Camara Etienne 7.89  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bernier Antoine 7.05  
  • Sleutelpasses: 2
Pflücke Patrick A 7.2  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Guiagon Parfait 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Scheidler Aurélien 6.57  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Van Den Kerkhof Kevin  
Romsaas Jakob Napoleon  
Nzita Mardochee  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
Closset Nicolas  

Vooraf

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi
Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Charleroi in het Lotto Park en wil opnieuw aanknopen met een zege. Paars-wit zoekt naar stabiliteit na wisselvallige prestaties en kijkt daarbij ook naar mogelijke aanpassingen in het systeem van Besnik Hasi.

Mihajlo Cvetkovic begon tegen STVV en Antwerp op de bank, maar telkens hij inviel, drukte hij zijn stempel op de wedstrijd. Niet met goals, wel met energie, intensiteit en betrokkenheid in het spel. Als Anderlecht teruggrijpt naar zijn klassieke systeem, is een basisplaats voor de Serviër opnieuw een optie.

Op linksachter lijkt Yasin Özcan voorlopig geen echte bedreiging te vormen voor Moussa N’Diaye, ondanks diens mindere vorm. “De communicatie is niet makkelijk. Hij spreekt heel weinig Engels en begrijpt niet alles wat we zeggen”, gaf Hasi aan. “Hij traint goed en zijn invalbeurten waren positief”, klonk het wel hoopvol over de jonge Turk.

Verder bracht Hasi ook goed nieuws over Ilay Camara en Mario Stroeykens, die mogelijk sneller dan verwacht terugkeren, al komt deze wedstrijd nog te vroeg.

Hans Cornelis heeft weinig selectieproblemen

Voor het komende programma neemt hij wel drie jongeren mee: Joshua Nga Kana, Basile Vroninks en mogelijk Nunzio Engwanda, als die speelklaar raakt.

Bij Charleroi is de situatie vrij stabiel. Alleen Massamba Sow is geblesseerd en Mbenza zit nog niet in de kern. Het elftal blijft ongewijzigd, met Delavallée opnieuw in doel terwijl Koné afwezig is door de Afrika Cup.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bram Van Driessche. Verwachte opstellingen:

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Sardella, Hey, N’Diaye; De Cat, Saliba; Bertaccini, Hazard, Angulo; Cvetkovic.

Charleroi: Delavallée; Blum, Ousou, Keita, Nzita; Titraoui, Camara; Bernier, Pflücke, Guiagon; Scheidler.

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

25/12 1

Nilson Angulo is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Anderlecht, maar de weg ernaartoe was lang en eenzaam. De winger kwam in 2022 als 18-jarige over van LDU Quito, maar ...

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

25/12

Mihajlo Cvetkovic begon drie wedstrijden op rij in de basis bij Anderlecht, maar moest daarna op de bank starten. Besnik Hasi koos in die periode voor Bertaccini in de spit...

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

25/12

Morgenavond reist Charleroi naar Anderlecht. Hans Cornelis verscheen voor de pers tijdens de traditionele persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. En hij heeft een pla...

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

18:20

Rik De Mil vertrok bij Charleroi, richting KAA Gent. Antoine Colassin geeft bij La Capitale een blik op hoe het sindsdien allemaal loopt en hoe het verder moet.

